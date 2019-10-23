批陳同佳案喪權辱國　台南藍軍怒轟：小英政府應公開道歉

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨政府，愛政權不愛主權，陳同佳殺人案證明民進黨政府喪權辱國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團10月23日怒轟民進黨政府，愛政權不愛主權，把司法當遮羞布，黨團強調司法管轄權最能凸顯國家主權，但滿口愛台灣顧主權的蔡英文政府心中只有政權，任由主權被踐踏，陳同佳殺人案證明民進黨政府喪權辱國，蘇貞昌等不尊重司法，信口開河等官員應下台，蔡英文政府應公開跟國人道歉。



國民黨書記長蔡育輝帶領王家貞、蔡淑惠、尤榮智、許至椿召開「當選票打趴了主權、管轄權…，民進黨，Shame on You！』記者會。台南第一選區立委參選人、黨團書記長蔡育輝議員怒批，民進黨口口聲聲愛台灣顧主權，國民黨被打的頭都抬不起來，香港人陳同佳在台灣殺女友案件，卻猶如照妖鏡，打出民進黨票選票呼弄選民的原形，司法管轄權凸顯國家主權，是法律系學生入門課，蔡英文學法律的，蘇貞昌也是學法律的，居然膽敢說司法管轄權在香港，蔡英文政府讓中華民國主權因陳案被踐踏，民進黨心中只愛政權不愛國家主權，喪權辱國，黨團給予嚴正譴責。

王家貞表示，民進黨政府處理陳同佳殺人案反覆不斷，前後不一，簡單的刑事案件被蔡英文政府操弄成政治案件，一下說不要辦，引發民怨，又說要派警察去香港抓人，香港不是蔡英文政府的殖民地，也不是她的後花園，想要抓誰就抓誰，香港在全球的司法評鑑名列前茅排第13名，台灣卻排第48名，民進黨玩弄人命、詐騙選票，完全是個詐騙黨。

尤榮智指出，一到選舉就聽到民進黨的口號愛台灣顧主權，但在處理陳同佳殺人案上破功，蘇貞昌能囂張的叫囂不上香港當，法務部和陸委會也開記者會說司法管轄權在香港，發現民怨起，民進黨立刻見風轉舵又說要辦，這不是騙選票甚麼是騙選票。

許至椿不滿的說，香港人在台灣殺人，台灣怎會沒有司法管轄權，蘇貞昌等人都是律師出身，卻在國家主權問題上態度反覆，說甚麼不上當，說甚麼沒有拒絕入境只是註記，誤導國人不尊重司法，信口開河，應下台謝罪。

立委第五選區參選人蔡淑惠也怒轟蔡英文政府把司法當政治遮羞布，陳同佳殺女友案是單純的司法案件，蔡英文政府卻將其陰謀化，說陪同陳同佳來台投案的牧師是大陸政協，把一起殺人案扭曲成政治案，還堅持港人港審，誤判形勢，看看民進黨政府這幾日把單純事件複雜化，這讓不論是愛中華民國或期待台灣獨立的民眾，只能相信，民進黨只愛政權不愛主權。

蔡育輝強調，維護司法管轄權就是維護國格維護主權，蔡英文政府違反台灣人民主體意識，心中只愛政權不顧主權，議會黨團將給予嚴正譴責要求蔡英文公開跟全民道歉。