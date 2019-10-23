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學者看陳同佳案：台灣司法主權遭蔡政府政治操弄

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▲總統蔡英文出席「臺灣國際智慧能源週暨臺北國際電子產業科技展聯合開幕典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡政府原先反對陳同佳來台投案，突然在22晚間同意，遭批為了選舉考量決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。對此，學者紛紛批評，司法管轄權為我國主權的一部分，蔡政府一下說不收，又說派檢警去香港抓人，不僅對台灣法律目無法紀，對香港法律也目無法紀。

國家政策研究基金會23日上午10時舉辦「陳同佳不來，司法真丟人」記者會。由國家政策研究基金會司法及法制組召集人何展旭主持，參與人包括淡江大學教授包正豪、文化大學教授吳盈德、 政治大學副教授廖元豪、律師歐陽弘，對於近日民進黨政府拒絕殺人犯陳同佳入境引發的政治及司法爭議，提出批判。

何展旭表示，一個單純的嫌犯投案，被蔡政府搞得「荒腔走板，目無法紀，喪權辱國」，原本只是要求協助逮捕嫌犯，卻因為「反送中運動」的政治考量，導致蔡政府反覆改變立場，簡直荒腔走板；當陳同佳自願投案時，法務部卻要求香港政府違法續押，又說派檢警去香港抓人，不僅對台灣法律目無法紀，對香港法律也目無法紀；而對自己的司法權自我限制，又不尊重香港的司法主權，更是喪權辱國。

淡江大學教授包正豪則從一般人的觀感角度切入，他指出，在一個犯人在台灣殺人後潛逃出境，當這個犯人自願回來受審時，政府卻說有其他考量不願處理，這是一般人難以接受的。

包正豪說，民進黨主張維護主權，司法管轄權也是主權的一部分，主權是必須實踐的，不能只是嘴巴說說。這個案子中，實踐主權的方法是以台灣的法律對犯人進行審判，而不應該是拒絕審判。民進黨在這案子中的表現應該是「慌了」，沒想到對方會投案，又影響到選情，又想吃香港的豆腐，進退失據。民進黨政府還習慣性圓謊，自我認為談判策略高明，令人難以接受。

對於民進黨政府主張香港「不應放殺人犯陳同佳出獄趴趴走」，包正豪也認為，一個刑滿出獄的人，在民主國家應認為「已經無罪了」，要求香港去抓一個無罪的人，並不妥當。

吳盈德從法律層面提出批評，指出台灣對於本案有司法管轄權，作為主權獨立的國家，不容置疑。我們也必須認知到法律體系的不同，香港依他們的法律，對境外殺人罪無從處理，但我們有管轄權，因此只要陳同佳進入我們能掌握的範圍，我們都應該依法逮捕，司法權不應成為政治操作的工具。

廖元豪表示，不可否認的，雙方在這件事件下都有政治動作，但不同的是，香港的政治動作是結合他們的法律。但台灣的政治動作，卻是違背法律的。香港刑事訴訟法第19條，在境外的犯罪，香港不處理。因此香港主張沒有管轄權是合法的，我們指責對方「放殺人犯趴趴走」則是錯誤的。如果陳同佳不來，不是我們政府的問題，但如果是我們拒絕他入境，那是我們的問題。

廖元豪認為，本案發展至今最大的意義在於，蔡政府的蠻橫，因為台灣社會不能接受殺了人政府卻不處理，此種民意，逼政府轉向，這是台灣民主的勝利。除此之外，這件事情中，被害人及其家屬更應該被關心，只有陳同佳來台受審，對被害人及其家屬司法正義才有保障。

廖元豪教授也不解的問：為什麼陳同佳送到台灣，等於送中？這是很多人聽不懂的話。香港人不願意去大陸受審，但願意來台灣受審，這有利於台灣的司法獨立及主權，蔡政府卻反其道而行，操作「送台等於送中」，十分奇怪。

歐陽弘則指出，台灣的政府應該是一個法治的政府，不應是一個政治的政府。為了保障人權，蔡政府不應該以證據可能不足拒絕陳同佳來台受審，相反的，蔡政府更應關心的是，如果陳同佳入境了，審判中關於證據、刑度等問題，我們的司法可否有效、公正的取證及判決，實質上維護司法正義。

國民黨中央考紀會17日以涉及攻擊黨籍總統與立委參選人名義，開鍘黨內草協聯盟發起人李正皓與名嘴鄭佩芬，此案23日正式在中常會上通過。黨務人士強調，黨紀處分不是因為黑韓，只是貫徹黨員行為規範。

考紀會表示，不論鄭佩芬或李正皓，違紀事證都很明確，鄭佩芬將黨內換瑜傳言譬喻成換連3.0，等於間接攻擊黨主席吳敦義、前總統馬英九，已造成黨的困擾；至於李正皓，則是以不實言論攻擊韓國瑜與立委候選人，很多評論都是惡意的，自然必須處理。

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