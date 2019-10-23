影／宏達電打造蒙娜麗莎VR　王雪紅親赴羅浮宮開展

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（23）日宣布，攜手羅浮宮製作的《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境作品，將在明（24）日正式對外開放，宏達電董事長王雪紅也親赴巴黎羅浮宮，帶領觀賞者直擊《蒙娜麗莎：越界視野》法國現場。

王雪紅表示，這件事情代表台灣人的創造力，也代表虛擬現實真的走進文化、走進歷史，這是令人感到非常驕傲的一件事情，來到博物館，不只有資源、有時間的人，才可以來參觀羅浮宮，現在因為有虛擬現實，偏遠鄉鎮也可以看到達文西的創造，這真的是超越整個人類的文明。

▲宏達電董事長王雪紅親赴羅浮宮觀賞蒙娜麗莎VR。（圖／翻攝宏達電）

王雪紅表示，人們本來就對藝術有熱愛，希望能夠把所看到的所經歷的表達出來，這一次蒙娜麗莎的微笑，透過虛擬現實進入畫作，可以得知為什麼達文西能夠畫出這樣女性的美，畫中的女性已經26歲，已經生了5個女孩，但達文西把她當作是一個最美麗的女性表現出來。

王雪紅表示，你看她的眼神，參觀者站在左邊，她好像看著你，慢慢地走到中間，走到右邊，蒙娜麗莎也好像看著你。因為VR讓參觀者可以進入達文西的思想，與他創造的原意，這是非常漂亮的一件事情。

王雪紅指出，VR剛開始的時候大家都覺得是用在遊戲，因為有這些玩家，有這些遊戲開發者，發展出來的各種好的不同的內容，不僅在企業應用，還有教育、醫療等也有不同內容開發，希望科技加上人文，可以釋放出很多人的夢想。

▲宏達電董事長王雪紅（右）親赴羅浮宮直擊蒙娜麗莎VR。（圖／翻攝宏達電）