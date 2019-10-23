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女網友控洗殘廢澡遭硬上「就是要讓妳懷孕！」　男喊冤：她同意啊

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▲桃園市張姓男子今年6月間約女網友摩鐵開房，2人洗鴛鴦浴後令女子為其舌舔全身，事後卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市張姓男子今年6月間約女網友摩鐵開房，2人洗鴛鴦浴後發生關係，事後卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子佯稱是牙科醫師，以包養女網友為藉口，今年6月間與女網友相約在龜山區某摩鐵開房間，與女網友洗「殘廢澡」，令其舔遍其全身口含菊花，趁其無法抗拒之際硬上還射精在其體內，喊出「我就是要讓妳懷孕」，女網友事後提告；檢方以雙方有對價關係，女子並未驗出有傷痕，過程中張男並未有強迫，檢方認定罪嫌不足，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，今年6月初女網友與33歲的張姓男子在網路交友站認識，6月5日凌晨4時許，2人開始以LINE相互聯繫，同日上午11時31分相約在龜山區某摩鐵見面，女網友也同意赴約。

2人到摩鐵後，張男命令女網友為自己洗「殘廢澡」，也就是男性身體不動，由女性全裸為其沐浴服務，還要求女網友幫他舔遍全身含肛門，張被舔得性慾大張，不顧女網友反抗強行將其翻身後壓在下方性侵，還射精在其體內，過程中邊稱「我就是要讓妳懷孕」等語，女子事後向同居男友哭訴，男友帶其去醫院驗傷並提告。

張男偵訊時否認有強制性交，辯稱聽友人建議，把自己包裝成某大學牙醫學系畢業，目前在當牙科主治醫師，想藉以獲取對方信賴，女網友在交友網站頁面曾說想被包養，2人聊天時有談到這部分，相約見面後一起到汽車旅館，他提議一起洗鴛鴦浴，但沒有到所謂「殘廢澡」程度，當時確有要求女網友幫他舔遍全身，也發生性行為，但過程中都未強迫，對方也無反對或掙扎動作，且先前聊天時女網友也同意可以無套內射，事後再吃避孕藥就可以等語，雙方事後離開摩鐵時也女網友也無異樣，但陸續多次希望他提供金錢、協助租房或出借手機門號等要求，幾天後女網友突然說有很大機率懷孕，還說要報案。

女子在偵訊後指稱，事後很害怕一直哭，同居男友就要她報案提告，帶她去醫院驗傷後才去警局做筆錄，醫生診斷她是憂鬱症復發，但不否認有出價包養給張，檢方則查出，醫院驗傷報告中，女網友並無明顯外傷。

檢警查出，女網友訪談過程中曾說其實不想報案，因為與張男有對價關係，約好性交幾次給多少錢，女子還說懷疑被下藥，但經醫院毒物檢驗結果，除了驗出常見安眠藥、抗憂鬱藥物等，未發現有其他毒物反應；檢方認為，女網友是否遭強制性交仍有疑慮，因無明確積極事證，認定張男犯行不足，偵結予以不起訴處分。

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