快訊／民進黨11月初完成不分區立委提名　7人委員會陳菊、蘇貞昌入列

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日赴嘉義展開傾聽之旅，上午現身大阿里山地區參加座談，談及農產品時韓認為政府有責任帶領農產品外銷，而針對台灣茶葉推廣他提出，「凡是用筷子吃飯的地方都應該是茶葉可推銷的地方」，表示未來可以多針對日本、韓國、新加坡等東南亞國家進行茶葉推廣。