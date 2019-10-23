快訊／民進黨11月初完成不分區立委提名　7人委員會陳菊、蘇貞昌入列

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）
記者蔣婕妤／台北報導
民進黨16日中執會因不分區立委提名委員會名單無法達成共識而流會，23日再開中執會，終於正式通過「第十屆立法委員政黨比例代表」提名委員會名單，預計11月初要完成不分區立委提名。
民進黨23日召開中執會，會中同意成立「第十屆立法委員政黨比例代表」提名委員會，並依提名條例規定，由黨主席卓榮泰召集主持。
不分區立委提名委員會成員計有七人，包括基隆市長林右昌、行政院前副院長林錫耀、總統府秘書長陳菊、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳、文化部長鄭麗君、行政院長蘇貞昌。民進黨預計不分區立委提名整體名單於11月初完成，並提請中執會通過。
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