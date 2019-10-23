二戰傳奇「銀翼噴火式戰機」首來台　飛機軍事迷朝聖搶拍照

記者李忠憲／台中報導

航空迷引頸期盼的二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire），8月從英國出發展開「最長的飛行」任務，23日中午首度來台，飛抵台中清泉崗機場，吸引許多飛機迷到場拍照錄影，紀錄噴火機的英姿。預計停留一晚後，明天飛往香港。

▲英國銀翼噴火式戰機首度來台，飛抵台中清泉崗機場。（圖／林昱璋提供）

銀翼噴火式戰機今年8月從英國起飛，展開全球「最長的飛行」任務。它原定18日來台，停留在台北松山機場及高雄小港機場。但因天候不佳，改為23日抵台。而原本要到台北松山機場及高雄小港機場也取消，改為停留台中清泉崗機場。消息一出，立刻引起許多航空迷及軍事迷討論。

▲銀翼噴火式戰機飛抵台中清泉崗機場，將停留一晚。（圖／民眾提供）

今天上午，清泉崗機場周邊就有數十位的飛機迷到場，其中不乏從彰化、南投等外縣市，都是為了一睹風采。噴火機在上午10點半從日本沖繩起飛，12點半順利抵達清泉崗機場，立刻殺死許多網友的攝錄影設備記憶卡。它預計在台中停留一晚，明天出發飛往下一站香港。

噴火式戰鬥機的機種由英國超級馬林 Supermarine 公司設計，是英國皇家空軍最優秀的戰機之一。在二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。執行2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」的皇家空軍編號MJ-271，曾參與過多達51次的作戰任務。

▲▼銀翼噴火式戰機（Silver Spitfire）8月從英國出發，展開最長的任務。（圖／翻攝自silverspitfire網站）

這架改變英國歷史的噴火式戰機8月5日從英國起飛，展開「最長的飛行」任務，以4個月時間飛行全球87個國家與地區，完成一場挑戰「飛行界聖母峰」的任務。透過這次的環球飛行計畫向世界傳遞 Silver Spitfire 戰鬥機追求自由、反壓迫的象徵意義。

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