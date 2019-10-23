阿諾手拿iPhone 11 Pro畫面曝！網一看「手機殼有亮點」秒笑炸：三鏡頭瞬間變帥了

▲阿諾史瓦辛格21日在南韓首爾為《魔鬼終結者：黑暗宿命》舉辦媒體記者會。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果iPhone 11 Pro系列機款高調的方型相機模組外觀令人印象深刻，引出許多網路上的「P圖達人」爭相出手惡搞一番。日前中國大陸電商上出現一批惡搞阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的iPhone 11 Pro手機殼，沒想到這一系列首機殼竟被阿諾本尊採用了。

阿諾史瓦辛格、琳達漢彌頓（ Linda Hamilton）周一（21日）在南韓首爾為《魔鬼終結者：黑暗宿命》（魔鬼終結者6，Terminator: Dark Fate）舉辦媒體記者會，一上台便引用片中經典台詞「我會回來」（I will be back），也在活動中談到「魔鬼終結者」改變了他的一生。不過整場活動還有令一個亮點在阿諾的手機殼。

阿諾在記者會上拿出自己的iPhone 11 Pro，眼尖的網友馬上發現他手機上套的是「自己手持火箭筒」的造型手機殼。手機殼上為阿諾於1985年主演的美國動作驚悚片《魔鬼司令》（Commando）劇照，鏡頭空著的位置正好對應圖片中的四管火箭筒，就像阿諾抬著「三鏡頭火箭筒」一般，完全無違和。

▼阿諾手機殼上為《魔鬼司令》電影劇照。（圖／路透）

對此網友回應表示「三鏡頭瞬間帥炸」、「挺大一手機，怎麼在他手裡感覺就没那麼大了」，也有網友回顧以前類似的創意，「當年的Lumia 1020和830的小小兵手機殼也是一絕，簡直絕配」。

事實上，「火箭筒手機殼」的創意早在華為發布Mate 20系列的時候便已經出現了，不過阿諾本人手持以其形象為原型製作的手機殼的情景還是相當有趣。觀察電商網站，除了華為Mate 20及iPhone 11 Pro外，商家也為Mate 30 Pro等機款設計類似的手機殼。

▼電商網站上有許多類似的手機殼。（圖／截自網路）