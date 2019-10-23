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扶輪送愛偏鄉　中寮清水國小「香蕉產業翻轉教室」結合產學教育

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▲台中南區扶輪社捐贈冷凍設備儀式。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中南區扶輪社捐贈冷凍設備儀式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

台灣有「香蕉王國」美譽，南投縣全國產量排行第3，中寮則為南投最大產地，為教育學童認識地方產業，台中南區扶輪社23日於中寮鄉清水國小舉辦「香蕉產業創新計劃」，贊助40萬元幫助設置校園創意「香蕉產業翻轉教室」以及「香蕉產業體驗園區」，也捐贈冷凍、烘乾等設備，並提供學童獎助學金，讓學程教育結合在地產業，建立學校教學特色，帶動地方發展典範。

▲台中南區扶輪社提供在地學童獎助學金。

▲台中南區扶輪社提供在地學童獎助學金。

南投縣中寮鄉是台灣最貧窮的鄉鎮之一，近5年人口外流嚴重，1萬4000多人口，其中50歲以上比例就高達50%，偏鄉地區弱勢兒童的教育與資源明顯匱乏。

清水國小位於中寮鄉清水村， 九二一大地震後，因校舍倒塌，以木構為學校建築概念，將校園重新打造成民宿風，成為北中寮的一個觀光景點，假日時常有遊客到校參觀；目前全校學生雖不到100人，但辦學認真，曾榮獲教育部「標竿100，九年一貫課程推手」績優學校及教育部教學卓越獎。

▲中寮鄉清水國小學童樂團表演情形。

▲中寮鄉清水國小學童樂團表演情形。

為協助中寮地區產業提升、教育學童認識地方產業，台中南區扶輪社便透過贊助學校的方式，以結合地方產業教學。

共同參與計畫第3年的台美扶輪社社長陳芳倩Vivi表示，中寮是一個以農業為主的社區，偏鄉的之支援匱乏，非常需要外來支援挹注；台中南區扶輪社協助地方產業發展是個長期性的計畫，前年是柳丁、去年是龍眼、今年則是香蕉，希望能夠透過一連串的計畫，支持中寮地區的農產業推動。

▲台美扶輪社社長陳芳倩表示，希望能夠透過一連串的計畫，支持中寮地區的農產業推動。

▲台美扶輪社社長陳芳倩Vivi表示，希望能夠透過一連串的計畫，支持中寮地區的農產業推動。

▲扶輪社2017年輔導項目，使用柳丁皮製作清潔劑。

▲2017年輔導項目，使用柳丁皮製作清潔劑。

台中南區扶輪社主辦中寮鄉清水國小「香蕉產業創新計劃」服務計劃，結合國際扶輪3461地區2019-20年度地區獎助金支持，並透過金蘭社台北七星扶輪社、姐妹社日本越谷南扶輪社、台中台美扶輪社、台中南門扶輪社、台中惠來扶輪社、台中南光扶輪 社、台中馬拉松扶輪社、台中東昇扶輪社等8社的共同贊助，總計畫贊助40萬元，在校園設置創意「香蕉產業翻轉教室」、「香蕉產業體驗園區」與教學，透過香蕉相關產品實作，讓學童思考故鄉產業發展與未來，加深對地方特色產品文化內涵的認識，找出創新的藍海策略。

台中南區扶輪社謝順民社長與服務計畫主委李仲立、秘書周祖望、扶輪基金主委江永言聯合策劃，致力於社區服務推動，未來台中南區扶輪社希望透過產業教室的設置，讓學校運用創意多元化教學，期許學生除了在整體能力的提升，經由故鄉產業培育，成就在地職業教育。

台中南區扶輪社謝順民社長表示，教育為萬物根本，基礎教育對於孩童更為重要，台中南區扶輪社深耕多年，長期協助清水國小用閱讀提升學生基本能力，充實英文教學設備升級外語能力；也曾透過數學翻轉教室的設置，用不同的思維來表達數學的無限可能，今年更以中寮鄉清水國小所在地產業「香蕉」延伸，進行「香蕉產業創新翻轉教育計劃」，協助中寮地區產業提升。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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