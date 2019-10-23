7度忽視台灣回函！管碧玲怒批港府政治操作：藍營炮口對內合理嗎？





▲管碧玲整理陳同佳案大事記。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。民進黨立委管碧玲23日在臉書痛批港府7度忽視台灣要求司法互助的回函，根本是政治操作，如今藍營還炮口對內，「合理嗎？」

管碧玲整理陳同佳送中條例大事記，台灣分別在2018年3月、4月兩度請香港進行司法互助，沒有得到回音；同年7月台灣再度請求，並告知證據情資，還是沒有港府回音；到了當年度12月，台灣發布通緝，同步去函請港進行司法互助，依然沒有回音。

管碧玲指出，今年3月6日港府來函，叫台灣去，我方回函請港同意司法互助，沒得到回音；同月27日港二度來函要台灣去，我方再度回函請同意司法互助，又沒有回音；第七次是今年4月29日，港三度來函叫台灣去，我方三度回函請同意司法互助，最後還是沒有回音。

管碧玲表示，大事記整理出來，一目了然，「從2018年3月開始，台灣追人追了一整年，香港毫不理睬！在我們發佈通緝之後，他們開始以陳同佳案作藉口，說為了把他送來台灣，必須修逃犯條例。然後把台灣放在中國大陸的下面，把逃犯送台的事實需要，轉化成送中條例的法律草案。送台就是送中！」

管碧玲說，香港啟動逃犯條例修法，在立法會一路挺進，然後同步開始來函叫我們去拿人，用這個動作為送中條例必要性的見證。即便如此，這其間每次來函，台灣還是立刻回函，希望他們趕快來談。如出一轍，修例前一整年和修例中一樣，所有台灣做的請求，他們都一概不理。然後就是這次的風波。

管碧玲提到，香港過去和台灣有司法互助，我們請求司法互助押解逃犯，是基於過去的經驗基礎，也基於協助的必要。香港不願意彰顯司法正義，不願意協助給人，卻去修逃犯條例，林鄭月娥的政治圖謀昭然若揭。

管碧玲強調，「從頭到尾台灣就是一個態度：我們要逮人，請趕快來協助。香港也只有一個態度，要我協助我一概不理。」她痛批藍營，「所以今天成了殺人犯趴趴走這個事實。請問炮口對內罵台灣，合理嗎？」

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

►徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境 只是要臨櫃申請

►幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天 3劇本等死線反擊「陳同佳案」

更多熱門新聞...

►蔡英文態度轉同意陳同佳投案 張善政：脫不了政治操作

►陳同佳案決策大轉彎 韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利

►陳同佳案依法行政就好 柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來