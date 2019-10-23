台首支5G手機報到　vivo NEX 3無界瀑布螢幕登台

▲vivo NEX 3。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

搶在台灣5G商轉前，vivo今（23）日在台灣發表了NEX 3手機，此裝置是首支在台灣推出的5G手機；NEX 3外觀設計也相當特別，其採用了無界瀑布螢幕的設計，搭配隱藏式壓感按鍵，以及升降式前鏡頭，讓手機螢幕占比可高達99.6%。

▲▼vivo NEX 3螢幕採用無界瀑布設計（上圖），且搭配上壓感按鍵，讓手機螢幕占比可高達99.6%。（圖／記者邱倢芯攝）

NEX 3搭載了6.89吋、兩側曲面近乎垂直90度的Super ALMOLED無界瀑布螢幕，壓感按鍵配置於機身側邊，以利實現99.6%螢幕占比。另外，在來電時曲面螢幕可依照使用者設定來呈現氛圍光效，讓來電、訊息通知，以及播放音樂時能夠隨音樂節奏來律動。

在鏡頭方面，NEX 3前置鏡頭搭配上了柔光燈，讓使用者在夜晚自拍時膚色可更亮白、自然；而後置鏡頭則是支援全焦段相機模式，利用6,400萬畫素主鏡頭，讓照片細節可藉由超高解析度還原；另外還搭配了1,300萬畫素120度超廣角、2.5公分微距鏡頭，以及1,300萬畫素長焦鏡頭。

▼vivo NEX 3後鏡頭採用四鏡頭的配置。（圖／記者邱倢芯攝）

在其它硬體配置方面，NEX 3搭載了高通S855+八核心處理器，配備4,500mAh大容量電池；而在充電方面，NEX 3配備了vivo獨家的22.5W雙引擎閃充技術，號稱可比一般快充速度更快，4,500mAh大容量電池僅需要一小時即可充電完成。

▼NEX 3擁有2.5公分微距鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

vivo NEX 3將於10月23日15:00一路到10月27日23:59於PChome 24h購物、momo購物、Yahoo奇摩購物中心開放預購，預購就送價值22美元的《PUBG MOBILE：絕地求生》虛寶，且還可再抽市價13,500元的Samsonite 25吋行李箱，每一電商平台將各抽1名、共3名。

NEX 3顏色選擇僅有「流光之夜」的選擇，將於10月29日正式開賣，單機售價為26,990元。消費者若於11月30日前購機並登錄就送延長保固6個月與1年內螢幕破損保固服務一次。

六鏡頭中階機vivo V17 Pro一同登場

除了NEX 3外，vivo也同步亮相了V系列2019年進化機款V17 Pro；此款手機擁有6.44吋20：9比例大螢幕，搭載隱形指紋辨識技術，四面極窄邊框拒絕惱人「瀏海」，並將感測器隱藏於螢幕下方，左右邊框僅1.85mm，下邊框3.51mm，成就91.65%超高螢幕佔比。

在鏡頭配置方面，V17 Pro前後共搭載了六鏡頭；升降式前置雙鏡頭在有限的空間裡，融合了3,200 萬畫素超級夜景自拍鏡頭、800萬畫素105°超廣角鏡頭和隱藏式柔光燈。後置四鏡頭分別為4,800萬畫素主鏡頭、800萬畫素120°超大廣角鏡頭、200萬專業景深和200萬4公分超極微距鏡頭，4公分近距離微距攝影放大更多細節，搭配六大美拍功能，讓你隨便拍都美。

在硬體規格方面，V17 Pro搭載了高通S675AIE八核心處理器、4,100mAh高電量、配備E3 Super AMOLED螢幕。

此外，vivo更獨家合作熱門手遊《PUBG M絕地求生》，玩家可於該遊戲進行時啟用4D遊戲震感功能，而在與玩家語音交流時，更可選擇遊戲變身模式操作角色變聲，擁有獨一無二的趣味體驗。

V17 Pro將於11/1在台灣大哥大全省直營暨特約門市和指定通路開賣，共有「流光之夜」與「琉璃白」兩色，售價12,990元，搭配台灣大哥大指定專案，月繳999元、綁約30個月手機2,990元，12/31前購買vivo V17 Pro，並登錄再抽市價52,900元SHARP 4K 70吋液晶電視。