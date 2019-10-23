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恩愛夫妻挑戰叢林飛索　慘從10公尺高墜地丈夫當場身亡她重傷

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恩愛夫妻雨林挑戰叢林飛索　慘從10公尺高墜地丈夫當場身亡她重傷。（圖／翻攝自Facebook／Jungle Surfing Canopy Tours）

▲澳洲一叢林飛索活動造成1死1傷，事故原因仍在調查中。（圖／翻攝自Facebook／Jungle Surfing Canopy Tours

記者李振慧／綜合報導

澳洲阿得雷德市(Adelaide)一對恩愛夫妻一同至昆士蘭州最北端的熱帶雨林，從事叢林飛索時不幸發生意外，2人慘從10公尺高處墜地，丈夫當場身亡，妻子也摔成重傷，警方目前仍在調查事故發生的原因。

50歲男子桑德森(Dean Sanderson)與48歲妻子香農(Shannon)，2人22日下午2時在凱恩斯市(Cairns)以北的戴恩樹雨林(Daintree Rainforest)，挑戰Jungle Surfing Canopy Tours活動時，突然發生從高空墜地的慘案。

當時人剛好在他們附近的美國夫婦表示，「我們抵達第五平台時，後方排了2對夫妻，突然傳來一陣很大的聲音，我們轉身發現其中一條繩索竟然斷了，我們看到繩索掉下來，導致大家所在的那顆樹受到了很大的震盪，原本掛在上面的2人因此墜地。」

另一位目擊者里貝爾特(Madi Liebelt)則表示，「當繩索拉回來時，聽到一陣很刺耳的聲音，緊接著便陷入很久的沉默，我聽到受傷的女子一直大聲呼救，那麼可怕的血腥尖叫聲，我人生再也不想聽到第二次。」

桑德森與香農從約5層樓高的地方墜地後，桑德森因為頭部受到重傷當場身亡，香農則被醫療直升機緊急送至凱恩斯市醫院急救，肩膀、手臂以及骨盆均受重傷的她雖然傷勢十分嚴重，但目前情況已經穩定下來。叢林飛索公司也向受到事故影響的家人表達哀悼，承諾將全力配合調查，以了解事故發生的原因。

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