恩愛夫妻挑戰叢林飛索　慘從10公尺高墜地丈夫當場身亡她重傷

▲澳洲一叢林飛索活動造成1死1傷,事故原因仍在調查中。(圖/翻攝自Facebook/Jungle Surfing Canopy Tours)

記者李振慧/綜合報導

澳洲阿得雷德市(Adelaide)一對恩愛夫妻一同至昆士蘭州最北端的熱帶雨林,從事叢林飛索時不幸發生意外,2人慘從10公尺高處墜地,丈夫當場身亡,妻子也摔成重傷,警方目前仍在調查事故發生的原因。

50歲男子桑德森(Dean Sanderson)與48歲妻子香農(Shannon),2人22日下午2時在凱恩斯市(Cairns)以北的戴恩樹雨林(Daintree Rainforest),挑戰Jungle Surfing Canopy Tours活動時,突然發生從高空墜地的慘案。

當時人剛好在他們附近的美國夫婦表示,「我們抵達第五平台時,後方排了2對夫妻,突然傳來一陣很大的聲音,我們轉身發現其中一條繩索竟然斷了,我們看到繩索掉下來,導致大家所在的那顆樹受到了很大的震盪,原本掛在上面的2人因此墜地。」

另一位目擊者里貝爾特(Madi Liebelt)則表示,「當繩索拉回來時,聽到一陣很刺耳的聲音,緊接著便陷入很久的沉默,我聽到受傷的女子一直大聲呼救,那麼可怕的血腥尖叫聲,我人生再也不想聽到第二次。」

桑德森與香農從約5層樓高的地方墜地後,桑德森因為頭部受到重傷當場身亡,香農則被醫療直升機緊急送至凱恩斯市醫院急救,肩膀、手臂以及骨盆均受重傷的她雖然傷勢十分嚴重,但目前情況已經穩定下來。叢林飛索公司也向受到事故影響的家人表達哀悼,承諾將全力配合調查,以了解事故發生的原因。

