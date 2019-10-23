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戶外教育2.0來了！教育部年編5千萬要帶學生走出教室

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▲▼教育部長潘文忠,教育部舉行「 戶外教育 扎根課綱 2016-2019戶外教育分享會」。（圖／教育部提供）

▲戶外教育宣言2.0內容強調，培養孩子具備迎向未來世界核心素養。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

教育部今（23日）舉辦「2016-2019戶外教育分享會」，以「山、海、都市、國際」四主題面向結合聯合國「全球永續發展目標」，展現4年多來戶外教育推動成果。為落實108新課綱精神，同時發佈《戶外教育2.0宣言》，預計每年補助各地學校5000萬，希望藉由戶外教育推動，讓學科知識學習更連結真實環境。

戶外教育宣言2.0內容強調，108課綱接軌聯合國永續發展目標，融合歷史人文、學科知識、自然生態戶外教育，可以讓學習走入真實世界，培養孩子具備迎向未來世界的核心素養。

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▲▼教育部長潘文忠,教育部舉行「 戶外教育 扎根課綱 2016-2019戶外教育分享會」。（圖／教育部提供）

▲教育部邀請11所學校到場分享戶外教育課程理念。（圖／教育部提供）

分享會以岳明國小學生悠揚純粹的歌聲拉開序幕，歌頌出對海洋珍視，展現推動戶外教育課程引導學生親近海洋、認識海洋，進而守護海洋與敬畏大海的理念。教育部邀請台北啟明學校、新竹市光武國中、宜蘭縣湖山國小等11校共同分享辦理戶外教育課程理念及成果。

台北市華江國小、內湖高中以台北作為教室，從生態環境、人文歷史到社會關懷規劃一系列都市探索課程；台北啟明學校將體驗活動融入日常跨領域課程，以郊山健行、輕艇體驗、台北捷運大冒險等系列課程，逐步向外體驗與挑戰，開創視障孩子新的感官體驗，培養勇於挑戰與獨立行動的能力。

▲▼教育部長潘文忠,教育部舉行「 戶外教育 扎根課綱 2016-2019戶外教育分享會」。（圖／教育部提供）

▲▼潘文忠說，潘文忠期許學校將學習場域擴大，讓學生在真實情境下深化各學科領域學習。（圖／教育部提供）

▲▼教育部長潘文忠,教育部舉行「 戶外教育 扎根課綱 2016-2019戶外教育分享會」。（圖／教育部提供）

教育部自97年訂定「補助實施戶外教育要點」，鼓勵學校辦理戶外教育；103年發佈《戶外教育宣言》，積極鼓勵學校及民間參與辦理戶外教育課程。2016年更啟動「推動戶外教育實施計畫」，由五大支持系統中的行政支持系統著手，完備補助要點，規劃持續性經費支持，每年補助地方政府與學校實施戶外教育經費約5000萬元，支持學生走出課室，利用戶外豐富學習經驗。

教育部部長潘文忠今也和教育部政務次長范巽綠一起出席分享會。潘文忠說，感謝學校及各界對戶外教育努力，戶外教育推動不但落實了12年國教課綱，更與環境永續密不可分，期許學校將學習場域擴大，讓學生在真實情境下深化各學科領域學習，同時也讓學生提升解決問題與規劃應變能力，觸動孩子全方位發展。

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