韓國瑜更會選舉？　陳水扁：市長位還沒坐暖就「脫褲子圍海」

▲韓國瑜到嘉義進行傾聽之旅。（圖／記者翁伊森攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前在嘉義市舉辦庶民後援會成立大會，現場超過萬名支持者，聲勢看好。有網友在PTT上以「陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？」為題發文，引發熱烈討論。陳水扁23日表示，「韓國瑜市長位子還沒坐暖，就開始脫褲子圍海，吃碗內看碗外！？」

原PO表示，韓國瑜已打開造勢模式，從苗栗到屏東，有很多支持者站出來，可見韓國瑜的魅力不只在高雄，而當年陳水扁也是從三級貧戶、沒人認識的小律師，一步步從底層爬上來，靠著強大的演說能力打動人心，跟韓國瑜的打法不謀而合。

貼文一出，許多網友一面倒，認為陳水扁更會選舉。陳水扁也在臉書表示，他與韓國瑜都從議員、立委做到市長，但他以「是什麼做什麼，做什麼像什麼」的從政哲學自我期許，每天兢兢業業，不敢懈怠，每個階段的努力都是為下個階段的成功做準備，在國會殿堂強而有力的問政表現是媒體評鑑綜合表現第一名。

陳水扁指出，他市長任內，戶政革新的櫃台降低與微笑奉茶，花一年時間準備；路口淨空與公車專用道推動兩年，才能免於提前下台；台北101從規劃設計，開國際標到正式動土，花了3年；還有垃圾不落地、機車族戴安全帽，哪項是一當選就職就能兌現政見的？「真佩服韓國瑜市長位子還沒坐暖，就開始脫褲子圍海，吃碗內看碗外！？」

陳水扁認為，選舉投票常是非理性，有時憑感覺走，電視辯論好壞與政績表現都不是選戰輸贏的關鍵，選舉造勢大會候選人的煽動性與論說能力還不是最重要的；反而是能否主導議題、引領風騷、鼓動風潮、創造時勢，台上跟台下打成一片？「韓國瑜好像做到了，又好像沒做到！？」

陳水扁酸韓國瑜是「脫褲子圍海」，這句話是閩台語諺語，比喻人不自量力，浮華不實，誇大、放大自己，應認清自己，自憑本事，才能成功打下自己的天地。