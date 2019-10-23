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玻利維亞大選網站停擺24hrs後「結果大逆轉」　反對派籲全國罷工

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▲▼玻利維亞總統大選疑舞弊，民眾抗議。（圖／路透）

▲玻利維亞總統大選陷入舞弊疑雲，民眾不滿抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

玻利維亞20日舉行總統大選，初步結果顯示，現任總統莫拉萊斯（Evo Morales）僅略勝對手梅薩（Carlos Mesa）7.1％，將要舉行第二輪選舉一決勝負。但是，計票網站卻突然停止運作長達24小時，再一次更新時，莫拉萊斯竟大贏10.12％，剛好符合勝選門檻，直接勝出。此消息一出，百姓憤而走上街頭示威抗議，民間反對派組織也呼籲全國一起罷工。

玻利維亞各地投票所20日關閉後，最高法院幾小時內就公布初步計票結果，莫拉萊斯獲得45.3％得票率，梅薩獲得38.2%得票率，將啟動二次投票，決定勝負。梅薩當時還開心慶祝，「我們進入第二輪了！」

計票網站公布初步結果後，突然停止更新，時間長達24小時。莫拉萊斯向支持者喊話，一旦鄉村地區的計票結果也出爐，有信心不須啟動二次投票。美洲國家組織（OAS）的選舉觀察員則表示憂慮。沒想到，網站21日晚間恢復，公布結果時，現任總統得票率領先10.12％，正好達到勝選門檻，避免第二輪選舉。

▲▼玻利維亞總統候選人梅薩（Carlos Mesa）。（圖／路透）

▲玻利維亞總統候選人梅薩（Carlos Mesa）指出，總統與最高選舉法庭勾結舞弊，嘲弄普選。（圖／路透）

梅薩指控，總統與最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）勾結、舞弊，「我們將不會承認這個結果，它是可恥、完美詐欺行為的一部分，讓玻利維亞社會陷入不必要的緊張局勢。我們相信公民不會接受。」他指出，莫拉萊斯此舉是「對於普選的嘲弄。」

美洲國家組織表示，初步結果「顯然需要舉行第2輪選舉」，這一項改變「非常劇烈，難以解釋」，「我們希望最後計票的結果將會符合選民投票表達的意見。」據了解，他們已經被外交部長帕里（Diego Pary）要求派遣委員會，審查官方計票程序。

▲▼玻利維亞總統大選疑舞弊，民眾抗議。（圖／路透）

▲玻利維亞各地人民發起抗議。（圖／路透）

綜合BBC、美國之音、法新社報導，聖塔克魯茲（Santa Cruz）的公民社會團體領袖卡馬丘（Fernando Camacho）呼籲，全國於當地時間22日中午起展開罷工，公民團體群起響應，已有9座城市爆發示威，反對派在首都蘇克雷（Sucre）和塔里哈（Tarija）等地抗議，縱火燃燒投票箱，「我們將會罷工直到民主與公民意志得到尊重為止。」

▲▼玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（圖／路透）

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）自從2006年執政至今，曾經提議取消總統任期。（圖／路透）

《中央社》報導，農工運動組織國家變革協調（CONALCAM）力挺總統，呼籲會員支持官方公布的選舉結果，其旗下的工會領導人瓜拉奇（Juan Carlos Guarachi）表示，也將走上街頭，「強烈地捍衛玻利維亞人民主的選票。」

據了解，莫拉萊斯是玻國第一名原住民總統，自從2006年起執政至今，推出的社會政策受到推崇，如果這一屆再度連任，將會掌權到2025年。他曾經提議取消總統任期，卻被2016年的公投推翻，沒想到憲法法庭事後裁定，任期限制是對於候選人的人權侵犯，被外界指為忽視民意。

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