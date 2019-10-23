賢賢直播遭批「背骨仔」急刪影片　深夜發文再被酸：人不要臉天下無敵

▲連千毅小弟賢賢代大哥披戰袍直播，卻被酸背骨仔、人不要臉天下無敵 。（圖／翻攝自賢賢臉書）

記者陳以昇／新北報導

「直播主之亂」連千毅因涉及組織犯罪、恐嚇等罪，被關押在高雄看守所，他身旁小弟「賢賢」重開鏡頭直播，17日當天吸引8千人觀看，但被連粉怒譙「背骨仔」，緊急將影片撤下，他22日深夜在臉書發文「待一切就緒之後，我會讓各位看到不一樣的賢賢」，卻有網友酸他「人不要臉天下無敵」。

連千毅的小弟「賢賢」17日開設直播，吸引8千人線上觀看，他也用連式風格方式與粉絲互動，卻飽受連粉批評，怒譙他是個「背骨仔」，趁連千毅關押看守所時想接收直播事業；直播後火速將影片刪除。

▼連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

22日深夜，賢賢在臉書貼文「感謝最近所有關心我的朋友，因為這次事件讓我看清了一些人事物，也算是對自己的一種考驗，在處理問題的這段期間，我也在學習著讓自己成為更好的人，待一切就緒之後，我會讓各位看到不一樣的賢賢」

賢賢貼文似乎宣告仍會代披大哥戰袍，繼續直播事業，有許多網友留言加油打氣，但也有網友酸他「人不要臉天下無敵」、「一個進去，一個繼續」、「為什麼不去找個正當工作，腳踏實地的賺錢？」

面對外界批評，他也回說「你們的指教也都是我成長的動力，大樹需要肥料施肥才會茁壯，人需要遇到挫折才會堅強，謝謝大家」

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