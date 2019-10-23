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全家微波咖哩飯出包！　他吃消夜驚見「針狀鐵棒」　網：疑生產零件掉落

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▲▼全家咖哩飯有鐵棒。（圖／翻攝自PTT）

▲咖哩飯醬和白飯是分開裝的，上層的咖哩竟然出現鐵棒。（圖／翻攝自PTT）

記者黃可昀／綜合報導

便利商店的咖哩飯在許多人心中有無法超越的地位，一名網友昨晚正開心地吃著全家超商咖哩飯，正當他把上蓋的咖哩醬倒入下層白飯時，突然一根「銀白色鐵棒」滾出，他當下很猶豫該不該繼續吃，除了衛生疑慮外，如果食用者沒發現而不小心吞下肚，很有可能會造成口腔或食道受傷。全家公關部表示，目前已和原PO取得聯繫，也將這根金屬棒回收並檢驗，要進一步了解問題來源，此外，並沒有接獲其他消費者反應，此事件屬個案。

▲▼全家咖哩飯有鐵棒。（圖／翻攝自PTT）

請繼續往下閱讀...

▲原PO貼出自己吃的這款咖哩，提醒其他人要注意。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT貼出照片，濃郁的咖哩醬內除了有豬肉、馬鈴薯、紅蘿蔔，竟然還有一根細長的鐵棒，疑似是從生產管線的機器掉落，不小心一起裝進了餐點中，幸好眼尖地他有發現這根異物，否則吃進去可能會刺傷食道。

他原本打算回去和超商店員反應，後來想一想還是摸摸鼻子把鐵棒挑出，繼續吃完剩下的咖哩飯，但他擔心同一批的咖哩飯可能也會出問題，所以才PO文提醒其他網友，最近如果到全家買微波食品要注意裡面是否有異物。

稍早《ETtoday新聞雲》致電給全家公關部，對方回應目前已聯繫上消費者，也有關心對方身體狀況，現在還無法確認這根金屬棒是否為生產線所掉落，檢驗完畢後才能確定，但全家鮮食上架前都會經過金屬檢驗，是否遺漏掉這個咖哩飯或是機器出現問題，仍有待釐清。

網友們看到照片都直呼太誇張，「是機器加工與包裝過程，輸送台的零件掉落導致」、「如果是在產線上掉進去的，難保不會有第二個，這下可能整批都要回收了」、「如果在美國，這輩子的錢有著落了」、「這個一定要去找製造商，不一定要賠償但讓他知道生產線上有問題了。」

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