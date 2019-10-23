卓榮泰評陳同佳案：港府單方行為傷台灣主權





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。民進黨主席卓榮泰23日受訪時批評，港府單方面行為傷害台灣主權。

針對陳同佳案，卓榮泰23日在民進黨中執會前受訪時表示，府跟院事前一定會做沙盤推演，黨就是從旁提供意見，無論如何站在國家主權跟司法管轄權考量上，必須要有明確的意見表達。

卓榮泰批評，今天看到港府單方面行為，要陳同佳來就要他來，台灣要去接人卻不讓我們去接，雙方在沒有司法互助協議下，港府要台灣接受單方行為，一定是對台灣主權的傷害。

卓榮泰說，希望後續能圓滿，達到國內犯罪行為人必須給予司法管轄權要確認，進一步希望我們未來跟其他國家地區，順利推動我們希望的司法互助協議，有助於全球治安、全球反恐，這是台灣身為國際一份子的責任。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

►徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境 只是要臨櫃申請

►幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天 3劇本等死線反擊「陳同佳案」

更多熱門新聞...

►蔡英文態度轉同意陳同佳投案 張善政：脫不了政治操作

►陳同佳案決策大轉彎 韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利

►陳同佳案依法行政就好 柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來