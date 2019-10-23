國中女控「阿公很壞」　案發現場照…2床7人超詭異





▲檢察官發現，狹小的房間睡了7個人，除了小真之外竟沒有人發現她被性侵，實與常理有違。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名未成年少女控訴阿公長期對她猥褻甚至還一度以手指性侵。不過檢察官調查後發現，阿公竟在7人同室的狹小空間對她性侵，直到她反抗才作罷，但詭異的是，現場竟無其他人發現阿公有進房間，甚至對孫女動手動腳，實在與常理不符，由於少女的證詞前後不一，更無其他人證、事證，因此阿公獲得不起訴處分。

13歲少女小真(化名)控告自己的阿公在家對他多次猥褻、性侵。小真於警訊時表示，阿公在2016年1、2 月至2017年4、5月期間，多次趁著她在家裡睡覺的時候，伸出鹹豬手摸她的胸部，其中2016年8、9月間，還一度將手指伸進內褲裡摸她下體，當時因為自己還沒完全清醒，阿公就趁機一直摸，直到她踢阿公，他才離開。

小真的阿公否認對孫女性侵、猥褻，他說，絕對沒有趁孫女睡覺時進入房間，並不知道她為什麼會這樣講。

不過，後來小真在偵查期間又改稱，「被阿公性侵應該是2017年的4、5月期間」，她說當時自己在阿公家的房間，房內還有繼母、弟弟、阿姨、阿姨的3個女兒，小真和繼母、弟弟睡在同一張床上，阿姨則與她的3個女兒睡在另一張床，阿公突然走進房間，對她摸胸、用手指伸入她下體內，直到她醒來，將阿公踢走，小真事後才向繼母和阿姨的女兒哭訴被阿公欺負一事。

小真的繼母和阿姨女兒卻證稱，並不知道小真被阿公性侵，也沒聽她提過，當時睡覺期間也沒有看到阿公進房間。由於小真還加碼爆料，除了自己還有爸爸朋友的女兒也慘遭阿公魔爪，只是被爆料的受害少女並未出庭作證，檢察官再調閱相關檔案也均表示，查無此事。

檢察官根據警方提供的案發現場照片發現，房間內除床鋪外，還擺了書桌、衣櫃等物，空間並不寬敞，若如小真所言，案發時還有其他6人與她一起在房間，依常理判斷，阿公並不應該冒著極容易被發現的風險，貿然進房間對小真性侵，且若阿公真的對小真性侵，當時她還以踢腳反抗，怎麼與她睡同一床的繼母和弟弟不會被吵醒，小真的指訴情節實在有違常情，難以採信。

由於小真的說詞前後不一致，更無其他人證、物證可以證明，法官認為，僅從小真片面之詞，並不足以讓阿公定罪，因此對阿公予以不起訴處分。

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