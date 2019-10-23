小英喊：台灣處理！檢警赴港拚帶回陳同佳　他109字突破盲腸：即使港警都無法

▲陳同佳與女友來台旅遊卻痛下殺手，將對方棄屍於竹圍捷運站附近。（圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者戴若涵／綜合報導

2018年2月發生「港女箱屍命案」震驚台灣社會！23日嫌犯陳同佳刑滿出獄，外界關注焦點落在他是否將來台受審。總統蔡英文23日受訪時表示，「既然香港不辦，台灣來處理」，但這番話卻遭律師林智群打臉，直言台灣檢警赴港也無法執行公權力，「即使是港警也沒辦法」！

陳同佳2018年2月與女友台來旅遊，卻痛下殺手，還將女友的遺體裝入行李箱，棄屍竹圍捷運站附近。日前傳出陳有赴台投案的意願，起初總統蔡英文以港府政治操作為由拒絕，引發一波波輿論襲來。陸委會22日下午隨即致函港府，表示要派檢警赴港將陳同佳帶回。

港政府則在23日凌晨回應，這等於是跨境執法，不尊重香港司法管轄權。對此，蔡英文23日上午在金門受訪時強硬表示，「既然香港政府不願意行使管轄權，替受害香港人伸張正義，那就由我們中華民國台灣處理」，另外，她認為，這個案子「只有逮捕沒有自首的問題」。

▲陳同佳23日上午獲釋。（圖／翻攝AP）

針對台灣檢警赴港一事，知名律師林智群則在臉書粉絲專頁上直言，「台灣人員這次去香港，不能執行公權力，即使是港警也沒辦法，因為陳同佳在香港已經沒有遭逮捕的事由」。

他進一步表示，「台灣人員只能在安排下跟陳同佳碰面，說：『陳先生，要不要去台灣走走？很好玩喔！包吃包住！』然後陳同佳就自願跟台灣人員走，莫名其妙跟去台灣去接受審判被判刑⋯⋯。」

陳同佳在港因涉洗錢罪入監服刑，23日上午獲釋後，出面向被害者家屬鞠躬道歉，接著表示，願為自己衝動時所犯下的錯事，回台灣自首、服刑受審，希望大家能再給他一個機會。

【更多新聞】

影／陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審 「6關卡入台」警待命逮捕