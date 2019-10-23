安全又有禮貌！　帶孩子暢快吃燒肉的5大須知

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近，來日本的第一件事，一定是先查哪邊有好吃的和牛燒肉店，和牛真的是超棒的食材，吃到未加工的軟嫩牛肉，對饕客來說，是極致的享受啊！我愛吃牛，但不喜歡牛腥味，還沒有小孩之前，我都去惠比壽JR站附近吃A5近江牛，有DAHLIA之後，發現該店家不接待小孩，便改吃其他推薦的店家。

我跟DAHLIA到東京，每天都玩到很晚，隔天根本沒辦法爬起來吃早餐，直接燒肉早午餐伺候！這是敘敘苑的上野廣小路店，此篇會綜合3次用餐紀錄撰寫。

基本上，這間燒肉平常的價格高昂，但商業午餐費用減半，不如就選稍微高檔一點的套餐，如果您跟我一樣帶6歲以下的小小孩，可詢問店家是否接受合點一個餐，為了不失禮，我會多單點一份肉盤或一杯飲料。

這用餐的環境非常隱密，每桌客人都是在獨立空間用餐，就算經過也不見得能看到裡面是誰在吃飯，或許這也是深受藝人們喜愛的原因之一，每個單間裡面，有衣帽架、放包包的籃子，若是帶行李，服務生會主動提供乾淨的布來遮蔽。

雖然說是柳橙汁，但喝起來很濃、很芒果啊～不只燒肉好吃，燒肉附上的小菜也超棒！我平常不吃辣，但這小黃瓜跟泡菜是辣中帶甜，雖然對吃辣的人來說這辣度不高，但對不吃辣的我來說，還是挺辣的！可是我每次都吃光光（汗）

醬盤，依序是辣醬、檸檬、甜醬，DAHLIA喜歡檸檬加甜醬的綜合版。

這道芝麻油生菜是我的聖品，芝麻加香油，融合出的質地與氣味，平均沾附在每一片菜葉上，單吃、包肉吃，都好吃！

白飯粒粒分明，還挺大碗的～

海帶湯，我不能吃碘，不能發表感想，但DAHLIA喝光光。

各位觀眾，主菜上來啦！和牛雖然很多油花，但吃起來不膩、毫無纖維，軟嫩到不行！

牛舌，商業午餐只有2片，但依然Q彈有勁，請特別注意，牛舌不要吃全熟，會喪失那特殊的脆度，而且質感變硬。

餐後甜點：杏仁豆腐，就比較普通了，雖然吃得出來是真材實料，但我個人不太喜歡。

帶孩子吃燒肉，除了美味以外，大人最擔心的就是安全問題了，DAHLIA第一次吃燒肉，就是在東京吃的，如何吃飽、吃滿、吃開心，我有5個重點跟大家分享：

1、部分店家可能擔心安全問題，不接待兒童顧客，這點請事先跟店家詢問，免得敗興而歸。（過於活潑或是好奇心比較重的孩子，請等到長大、願意聽從指示，再帶他們去。）

2、帶孩子要選座位比較寬大的燒肉店，不要去擁擠的小店面，不但造成安全風險，也妨礙其他人用餐跟上菜。

3、若孩子食量較小，進店先詢問可否共餐？不能共餐就乖乖多點一份，若可共餐，也請額外加餐點或飲料，當禮貌低消。

4、入席前，請確認洗手間位置，畢竟孩子常常不按牌理出牌，可不能在用餐場合換尿布啊！

5、讓孩子坐離火源最遠的位子，大人坐在上菜的地方，如果有分內外側，孩子在內側，大人坐外側，觀察孩子的一舉一動，確保他們不靠近危險區域。

6、請再三叮嚀孩子，不靠近火源，告訴他們哪邊是燙的，要注意不能碰！服務生上菜、收桌時，也要適時表達道謝。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。