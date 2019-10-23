悍婦爭財產撂話「在飯菜裡下毒」　老公嚇到過戶土地...還是挨打

▲妻子為了財產，恐嚇丈夫要在飯菜下毒。（示意圖／取自圖庫123RF）

記者唐詠絮／雲林報導

小柔（化名）與丈夫阿志（化名）婚後育有2子經常吵架，小柔甚至毆打恐嚇阿志要將財產過戶給她，否則「要在飯菜裡面下毒」，阿志便將名下2塊土地贈與給她，原以為這樣會沒事，沒想到小柔變本加厲數度再毆打阿志，阿志氣得向法院請求撤銷土地贈與，法院認定言語恐嚇為確實，判准塗銷。

依據判決書內容指出，小柔則辯稱、否認有毆打及恐嚇原告之行為，事實上是遭阿志家暴。

法官傳喚證人應訊，「當時是凌晨五點，當時阿志打110 報案，說有家暴，到現場時發現小柔在廚房拿著菜刀」、「小柔哭著吞藥說要自殺才將她送醫，在醫院急診室還是一直大聲說要讓阿志他們家一起死，在飯菜裡面下毒同時調解委員證實在去年端午節前夕，聽到小柔說要煮飯毒死阿志一家大小。

阿志母親向法官供稱：我跟兩夫妻一起住，他們三天兩頭就吵架，她有一次拿刀要恐嚇，兒子還說媳婦砸椅子害他腳跛腳，而且媳婦不時就會摔碗盤，連我孫子半夜都起來說不要吵了，後來鄰居來跟我說我家的房地要賣，我問了以後才知道兒子將房地過戶給媳婦。

法官從證人證詞中無法認定有親眼看到小柔有傷害阿志，但小柔以言語恐嚇原告要煮飯毒死原告全家之行為，顯係以加害生命、身體之事，恐嚇原告致生危害於安全者，已該當刑法第305 條之構成要件，而阿志依民法第416 條第1 項第1 款規定，以起訴狀向小柔表示要撤銷系爭2筆土地之贈與，尚未逾撤銷權之除斥期間，於法自屬有據。

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