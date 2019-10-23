終極挺韓APP「一支穿雲箭」曝光！上架2周評價1.2星　記者實測6大韓粉功能

▲韓粉自製「一支穿雲箭」APP於2周前在IOS、Android上架。（圖／翻攝APP）

記者莊智勝／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅、全力衝刺民調，還有熱情韓粉自製手機APP「一支穿雲箭」，不但近期內韓國瑜的行程一覽無遺，還特別設立黑韓退散、最新挺韓新聞專區，打造厚厚一層同溫層。《ETtoday新聞雲》記者仔細觀察，發現該款APP自稱「由熱情韓家軍無償開發與營運」，還經過「韓國瑜團隊認可」，讓韓粉一打開就能輕鬆掌握韓市長蹤跡。

「一支穿雲箭」APP約在2周前上架，但至今IOS版本卻寫下1.2星的負面評價，347份的評分中壓倒性幾乎都是一星負評，網友還在評價留言狂酸「我也想放韓假啦」、「苦民所苦，睡到中午」、「落選落選落選」、「溜之大吉~酸」、「很爛，一下就閃退，速度跟韓國瑜請假一樣快」、「一言堂APP」，甚至還有人直指「這個APP不該出現在Apple Store上！」《ETtoday新聞雲》記者查看留言，在一星負評海中滑了許久，終於找到一則五星好評，但內容僅簡短寫著「追韓國瑜最好的APP！」

▲該款APP號稱經過韓國瑜團隊認可，但卻只拿下1.2星評價。（圖／翻攝APP）

實際下載後打開「一支穿雲箭」，系統介面還貼心地設置導覽教學，不忘提醒想要捕捉韓國瑜的韓粉們「開啟通知」，掌握韓市長最新行程、最新消息，還邀請「一起聲援韓家軍、澄清黑韓謠言」；此外，系統也貼心地送出「定位要求」，請韓粉們開啟地理位置，身體力行隨時支持韓家軍。

進入APP使用介面，「一支穿雲箭」中採用與國民黨顏色相符的藍色為背景主色調，設有6大功能，包括掌握韓國瑜環島行蹤的「行程造勢」、知名韓粉臉書、挺韓社團大集合「韓家軍名冊」、蒐集各式臉書黑韓貼文予以反擊的「黑韓退散」、網羅國民黨籍立委、市議員臉書PO文的「最新挺韓新聞」、請求註冊，祈願擊潰黑韓產業鏈的「韓家軍簽到」、以及替韓國瑜做出正面宣傳的「市政與國政」等。

▲APP使用頁面設有6項主要功能。（圖／翻攝APP）

記者逐一對「穿雲箭」健康檢查，「行程造勢」部分算是相當準確，不但有時間、還有詳細地址，但每場行程點進去後「活動詳情」卻都是空白一片；而在「黑韓退散」中，網羅了各種對於韓國瑜不利的臉書貼文，記者滑了一下，發現臉書粉專「只是賭藍」、「峰狂打臉94爽」出現在榜上，其中還不乏綠營立委、議員的臉書PO文，有趣的是，開發者在每則貼文下方還設立「澄清去」的傳送門，韓粉只要輕輕一點就能立刻移動到該則PO文處，輕鬆替韓國瑜發聲。

▲點進功能頁面後，還設有「我能怎麼做的」的簡易操作教學。（圖／翻攝APP）

而在選戰中最重要、能幫韓國瑜挽救民調的「市政與國政」項目，則被APP開發者擺在不起眼的右下角，記者實際點入後，發現APP上架2周、蒐集了韓市長上任10個月以來的所有成績，僅寥寥包括「防洪治水，未雨綢繆」、「報編產業園區，領航經濟起飛」、「招商引資，首富經濟」、「產品出得去，高雄發大財」、「人進得來，特色觀光，玩轉高雄」、「開闢道路，貫徹路平」等6項；而國政願景更只有「韓國瑜的兩岸政策白皮書，堅持一中各表的九二共識」，詳細資訊欄還以韓國瑜的口號「台灣安全、人民有錢」簡短帶過，相當可惜。

「即日起，我退出老化黨。」



▲APP內關於韓國瑜的市政成績、國政願景相當單薄。（圖／翻攝APP）

▲高雄市長韓國瑜日前宣布請假，下鄉走訪全台展開「傾聽之旅」，全力衝刺2020總統大選。（圖／記者賴君欣攝）

【更多新聞】



►韓國瑜更會選舉？ 陳水扁：市長位還沒坐暖就「脫褲子圍海」

►影／韓國瑜談茶葉外銷：凡是用筷子吃飯的地方都可大力推廣

►影／韓粉想看國旗飄揚！韓國瑜允諾：3000m以上高山「廣設升旗台」

►陳同佳案政策「髮夾彎太明顯」 韓國瑜批小英：她放棄了台灣主權

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義