公投提案「懷孕8週禁墮胎」舉行聽證會　衛福部：應回歸醫療專業而非公投

▲懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

合一行動聯盟召集人彭迦智日前領銜提出公投提案「人工流產應於妊娠8週內施行」，中選會經審議後，認為有舉行聽證必要，並在今（23日）上午舉行公投聽證會，讓與會的專家學者代表進行討論。

彭迦智領銜提出公投案內容為「你是否同意『優生保健法施行細則第十五條第一項本文：人工流產應於妊娠二十四週內施行。』修正為『人工流產應於妊娠八週內施行。』」對此，中選會認為，全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

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當時提案一出，衛福部國健署長王英偉表示，超過24週的胎兒雖然已經差不多成型，但若影響到母體健康，或是確定嬰兒有問題，超過24週也能中斷妊娠，民團提出的公投不符合專業和國際趨勢，仍需多方考量和討論。

▲衛福部國健署長王英偉。（圖／記者趙于婷攝）

對此，中選會今日也依照《公投法》第10條第4項規定，召開聽證會釐清相關爭議，就5項議題做討論。彭迦智首先表示，此公投案又稱為「心跳法案」，主張「當心臟跳動，他就是一個生命。」為了維護胎兒人權，應該重新審視35年前制訂的法律。

聽證會中，衛生福利部主秘提到，人工流產週數規定限制，目的在於維護母體健康以及確保胎兒的正常發育，「本部認為應該回歸醫療的專業討論，不應逕付公投。」

聽證會在歷時1小時40分鐘後結束，主席表示，今日透過專家學者熱烈的討論後，討論內容會再提交中選會會議，若有需要的話，提案之領銜人須依法在30天內對提案進行補正。

與會的交通大學教授林志潔事後也在臉書發文，她認為此提案嚴重傷害婦女的醫療與生育自主權，不應准許公投；同時以「限縮人工流產週數」來提高懷孕和生育率，兩者之間無法有因果關係，反而可能導致婦女尋求非法管道或密醫的情況增加，對母體和胎兒來說會有更大的風險。