簡單3步驟跟著做　商家搜尋神器LINE SPOT全新登場

▲商家搜尋神器LINE SPOT全新登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（23）日舉辦「LINE CONVERGE 2019 秋季記者會」，會中宣布商家搜尋神器「LINE SPOT」平台正式登場，串接全台26萬筆商家資訊，並預計在年底串接FunNow、TaxiGo、台灣代駕，明年初導入ez訂電影、Niceday玩體驗、WeMo Scooter與肚肚等服務。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE SPOT將連結實體商家，與各式O2O服務的平台串接，而LINE SPOT是以「用戶所在位置」為中心，讓用戶在「首頁」中就能看到自己附近有哪些實體商家，並在商家資訊中顯示這個商家所串接的LINE服務。

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者湯興漢攝）

陳立人舉例說明，用戶點選商家資訊時，就可以知道這家店有沒有LINE官方帳號、可否使用LINE Pay付款、有沒有優惠的LINE酷券可以先線上購買再到店裡使用，甚至有沒有相關的文章或食記，從LINE TODAY上串接進來一起看。

陳立人指出，LINE SPOT 不僅是一個開放的平台，也是一個雙向意見回饋的平台，用戶可以在LINE SPOT中新增照片、一鍵分享店家小卡到LINE聊天室，未來也將新增評分與評論的功能，同時經營者也能認領商家的所有權，讓照片與資訊更加完善，增加吸引力與能見度。

▲商家搜尋神器LINE SPOT全新登場。（圖／翻攝LINE）

記者實際操作，不用另外下載應用程式，只要簡單3個步驟就可以進入LINE SPOT，首先是在LINE主頁中點選「服務」，然後進入LINE聊天室下方選單，點選加入LINE SPOT的官方帳號，即可透過LINE SPOT瀏覽「自己所在位置附近」的商家與服務。

值得注意的是，如果顯示的商家好像不夠近，或者不夠準確，可以點選「小齒輪」圖示，讓LINE SPOT重新抓取用戶目前的所在位置，或者點選「顯示更多」，就會直接進到LINE SPOT中看到更多附近的商家。

▲簡單3步驟跟著做就可以進入LINE SPOT，首先是在LINE主頁中點選「服務」，然後進入LINE聊天室下方選單，點選加入LINE SPOT的官方帳號。（圖／翻攝LINE）

▲透過LINE SPOT瀏覽「自己所在位置附近」的商家與服務、優惠券。（圖／翻攝LINE）

▲一鍵分享店家小卡到LINE聊天室。（圖／翻攝LINE）

►搶攻叫車商機！「LINE TAXI 叫車平台」正式上線 攜手TaxiGO一鍵叫計程車

►LINE啟動最新實驗項目 官方預告將推「聊天列表分類功能」

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！