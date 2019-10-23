國道南下台南永康段追撞　貨櫃車翻覆打橫占3線道

▲國道1號南下324公里台南永康路段，發生小客車和貨櫃車追撞事故，造成大型貨櫃車翻覆，占用主線道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下324公里台南永康路段，10月23日中午12時16分許，發生小客車和貨櫃車追撞事故，造成大型貨櫃車翻覆，占用主線3線道，南下車流回堵，貨櫃車駕駛自行脫困，無人員傷亡，肇事原因、相關責任由國道警察四隊調查處理排除中。

國道1號南下324公里台南永康大灣路段，23日中午12時16分許發生自小客車與貨櫃車追撞事故，貨櫃車翻覆斜在車道，貨車司機受困駕駛座內，台南市消防局據報馬上派出鹽行分隊消防及救護車3部，人員7人前往救援。

消防人員火速馳抵現場協助救援，惟該名40多歲貨櫃車司機已自行脫困，向救護人員表示自己沒有受傷，拒絕送醫。惟該大型貨櫃車因翻覆，占用主線3線道，造成南下車流回堵。

國道警第四大隊指出，10月23日12時15分在國道一號南向323.9公里（大灣交流道路段）處，1部營半聯結車操作失控，擦撞自小客車後側翻覆於內、中、外側車道，後方車流回堵約4公里，現場目前進行拖吊作業中，開放減速車道及外側路肩通行，各當事人經檢測酒測值均為0，現場無人員受傷。國道警局第四隊據報，派員前往勘查蒐證，並管制交通，以大型吊車排除車道障礙，事故現場於下午2時23分恢復全線正常通車。目前肇事原因及相關責任由四大隊新市分隊調查處理中。

台南市永康分局指出，因國道1號南下324公里處（大灣交流道南下匝道口處），有貨櫃車發生交通事故，致阻礙國道南下北上3車道，永康分局立即派員（員警計9名）在2處交流道疏導欲往北上匝道車流暫時改道行駛，及疏導周邊交通道路保持暢通，並與高公局及國道警察保持熱線，立即協助處理。