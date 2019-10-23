卓榮泰：不分區提名立委委員會名單10/23一定要通過





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨16日的中執會因不分區立委提名委員會名單無法達成共識而流會。23日民進黨再開中執會，主席卓榮泰會前受訪時透露，名單內容沒有改變，23日一定要通過。

民進黨中執會規劃通過不分區提名委員會名單，依照黨主席卓榮泰提出的名單，包括主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、小英競選總幹事林錫耀、文化部長鄭麗君，以及總統府資政陳博志、民進黨仲裁委員陳傳岳、基隆市長林右昌等共8人。

該份名單一度引發派系爭議，甚至讓16日中執會流會。民進黨23日再開中執會，卓榮泰會前受訪時表示，時程有限，在多方衡量下，開這場中執會通過不分區提名委員會名單，接下來幾乎只有兩個禮拜的時間要來完成不分區立委提名名單，之前雖然沒有針對名額或人選做討論，但時間短促，必須在最短時間內達成高度共識。

卓榮泰指出，上星期有些身兼候選人的中執委，在選區內忙著選舉活動所以缺席，有些地方首長也沒辦法來，因為請假人數多而流會，這次特別事前請大家把時間挪出來，「今天一定要開成（中執會），才能完成手續，事先請中執委把手上事情做安排，一定要來開這個會。」

針對委員會名單，卓榮泰說，跟上次委員會名單一樣，今天中執會中面對中執委的任何詢問，都會一一做說明，希望有利於後續發展。

至於跟蘇震清的爭議，卓榮泰回應，對方說很忙但自己也很忙，兩人有在通訊軟體上討論，可以了解對方心情，他個人也好，自己也好，都是為了黨的發展，希望爭取更多支持，在這方面有共識。

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