清潔隊遭裁員！紐約地鐵車廂噁爆　堆積如山垃圾+保險套＋糞便...

▲79名清潔隊員遭裁員，紐約地鐵到處都是垃圾。（圖／翻攝自TrainTrash）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國紐約工會「TWU Local 100」為抗議79名地鐵清潔隊員遭裁撤，近日舉辦一場名為「垃圾車廂」的攝影比賽，鼓勵通勤的民眾將自己坐過「最骯髒的地鐵車廂」拍下來並上傳分享，頭獎可獲得500美元的獎金（約新台幣1.5萬元）。

據abc7ny報導，Local 100在活動頁面中「TrainTrash」寫道，「真的太噁心了！你知道，工會知道，就只有MTA不知道！MTA大量裁了79名清潔人員，使得充滿垃圾的地鐵又再度出現，MTA沒有打算要解決它，因為他們決定要將預算花在其他事情像是數百萬美元的『顧問』身上。」

▲▼ 地鐵車廂內還可以看到用過的保險套。（圖／翻攝自TrainTrash）



從民眾分享至活動網頁的照片中可以看見，車廂內隨便一個角落都可以看到堆積如山的垃圾，一旁還有散落滿地的廚餘、用過的衛生紙，甚至連用過的保險套也被亂丟在地上，地上還會出現痰、嘔吐物、血跡等等，更噁心的還有一條完整的糞便，更有一些不明物體被抹在椅子、牆壁、玻璃上。

▲工作人員穿全套隔離服，在車廂內進行善後工作，座椅及地上則可見血跡及沾血的衛生紙。（圖／翻攝自TrainTrash）

Local 100表示，最後會由所有民眾公開投票選出，獲得最多票的獲勝，頭獎可獲得500美元的獎金（約新台幣1.5萬元），比賽將持續進行至11月30日，只要年滿18歲的民眾都可以自行將作品投稿至該網站上，但不得出現MTA員工、乘客的臉部或遊民等等，若出現明顯擺拍也會遭網站取消比賽資格。