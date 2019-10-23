權值股領跌、鴻海異軍突起漲逾1%　台股收盤下跌31點

▲ 台股今日盤中指數一度衝到11281.12點，刷新1990年4月以來新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（23）天開低走低，雖盤中一度翻紅、再度改寫29年來新高紀錄，但隨後不敵賣壓、再度翻黑轉跌，並維持在11,220點附近震盪，尾盤受台積電與鴻海走勢帶動跌勢收斂，終場收在11,239點、下跌31點或0.28%，成交量1,393.51億元。

電子三雄僅鴻海（2317）維持漲勢，收在80.5元、漲幅1.26%；台積電（2330）盤中最低來到290.5元後跌勢收斂，終場以293元作收、跌幅0.34%；股王大立光（3008）開低走低，收盤下跌1.82%、收在4310元。

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其他權值股中，台塑（1301）、國泰金（2882）跌幅逾1%，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化（1326）、中華電（2412）也都收低；聯發科（2454）則漲0.13%。

觀察類股表現，前幾日漲多的傳產股，包含食品、玻璃、水泥、百貨、航運等類股，今天跌幅都在1%上下；其他電子則是受鴻海股價走揚影響上揚0.64%，為今日各類股中漲幅最多。

半導體類股漲跌互見，其中聯詠（3034）、力成（6239）漲逾8%，矽格（6257）漲5.19%、南茂（8150）、京元電子（2449）、瑞昱（2379）漲幅在1~2%之間；統懋（2434）、立積（4968）、祥碩（5269）則下跌超過2%。

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