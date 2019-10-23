淡水禮拜堂點燈10/26登場！改造照明重現「光之教堂」百年軌跡

▲「淡水禮拜堂」改造照明設計，呈現「光之教堂」百年軌跡，點燈儀式將於10月26日舉行。（模擬圖／中強光電文化藝術基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市人氣古蹟景點「淡水禮拜堂」即將於10月26日舉行點燈儀式！由甫完成總統府照明設計、同時也是「2018台灣光環境獎」的得獎設計師陳宇晃重新改造照明設計，打造一座「比月亮的光再暗一點」、越夜越美麗的「光之教堂」，不只打亮，更再現馬偕博士溫暖的歷史記憶，重現北台灣百年人文軌跡。

中強光電文化藝術基金會長期推動「點亮計畫」光環境示範，點亮了台灣的廟宇文化、古城、藝文場館，走遍中南部和東邊，而「2019點亮計畫」來到北台灣的淡水小鎮，將人與環境的關係，做為光環境營造的核心精神。

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中強光電基金會總監李依樺提到，1872年馬偕博士乘船從淡水上岸，開始創設教會、設立高等教育、開創女學堂、引進西方醫療，他的開墾讓淡水在宗教、醫療、教育、文化各方面都亮起了光，帶來深遠的影響。而在百多年後的今天，基金會藉著「點亮計畫」邀請了得獎照明設計師陳宇晃，為馬偕開墾的據點「淡水禮拜堂」進行照明改善計畫。

此計畫將淡水禮拜堂及周圍的偕醫館（馬偕醫院發源地）、路樹、植栽景觀、街燈和廣場的整體照明，營造成對人和對環境更為友善的光。淡水禮拜堂如今仍為台灣基督長老教會淡水教會聚會的場所，陳宇晃設計師除了考量人在教會環境的使用需求，也以「不影響具百年歷史的教堂建物」為前提，在原有燈具、電源處更改光源，或由他處投光來進行照明改善。



李依樺也說， 現今大眾經常容易忽視生活中的光污與光害，甚至有「愈亮就是愈好」的文明迷思，除了社會普遍對光環境陌生與無感，「照明設計專業」在台灣也相對未被受到重視，基金會希望透過多元的推廣模式，鼓勵全民參與並凝聚共識、公私協力，以城市發展的永續共好精神，才能讓台灣的美麗真正亮起來。她也期許，「人為創造的光」不會影響我們的星空，而是能重新拾起人與環境美好的關係。

基金會也與淡水文史工作者「旅學堂」合作，邀請照明設計師陳怡彰共同主持導覽課程「光偵探：淡水的光軌跡之旅」，以淡水畫作中的美景為活動場域，藉由實地走訪，帶領淡水居民及遊客感知在地文化地景，探索並觀察環境中的光，從實際的感受與經驗，建立光環境融入生活和文化的應用。

▲此計畫將淡水禮拜堂及周圍的偕醫館、路樹、植栽景觀、街燈和廣場的整體照明，營造成對人和對環境更為友善的光。（模擬圖／中強光電文化藝術基金會提供）

設計師陳宇晃分享，淡水基督長老教會是1872年成立的北台灣第一所教會，也是馬偕博士當時傳教的起點，從周杰倫電影《不能說的秘密》中淡江中學的場景、真理大學的牛津學堂、教堂路口的馬偕博士雕像⋯等，都顯示出馬偕博士對淡水的影響，「燈光設計的意義也不是把建築物打亮而已，而是如何將這段溫暖的歷史記憶重現。」他強調，「有愛的光」及「有溫暖的光」是對這個案子照明設計的初衷及概念，更重要的是能將這段文化歷史及馬偕博士的精神給傳承下去。

基金會也與淡水鄧公國小合作，策劃「有光的世界」藝術教育課程。學生透過製作針孔相機、實地走訪藝術家作畫的路徑，拍攝淡水禮拜堂的光影之美、用畫筆記錄光的色彩，其成果作品也將於點燈儀式當天活動中首次亮相。

淡水禮拜堂點燈儀式活動將於10月26日下午4:40至5:30舉行，將在夕陽西下的魔幻時刻，全場手持蠟燭，在燈海及音樂美聲的饗宴中點亮淡水禮拜堂。

點亮淡水禮拜堂，重現北台灣百年人文軌跡

地點：淡水禮拜堂前廣場

地址：新北市淡水區馬偕街8號

時間：10月26日（六）16:40-17:30

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