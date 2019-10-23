赴港逮人是「傑出的一手？」　黃暐瀚：請總統給大家看有多高手？

▲ 總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

港籍犯嫌陳同佳來台投案淪為政治算計，政府原先是拒收嫌犯，後來又改為主動赴港押解陳同佳，英粉稱此策略為總統蔡英文「傑出的一手」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，政治髮夾彎，計算的都是選票。

黃暐瀚指出，蔡政府對於「陳同佳事件」態度一直飄移，要又抓人，又不敢收人，怕有陰謀，怕會上當。他質疑「上什麼當呢？」如果台灣香港有正式的引渡條例，願意用「政府對政府」或說「國家對國家」的方式，將犯人引渡來台，這自然最好。

不過，黃暐瀚點出問題，「香港特區」，是北京可以指揮的地方，要跟他有正式引渡條例，雖是正辦，「但現實上有困難」，在沒有正式引渡條例的情況下，怎麼辦呢？說無法引渡，變成「移交」，那就是中央對地方，是矮化。

黃暐瀚表示，現在陳同佳是出獄之後，要自行來台投案（已知犯案者，無法滿足自首條件），這既不是引渡，也不是移交，就是「通緝犯投案」，而政府派檢警赴港要「押人」，實際上，也辦不到。

黃暐瀚認為，如果香港可以同意台灣警察，到香港去「逮捕」一位「非罪犯」，那改天香港警察可不可以來台灣，抓走路上隨便一個台灣人？

黃暐瀚強調，政治髮夾彎，計算的，都是選票；英粉們要怎麼呼喊「傑出的一手」？那是英粉的自由，我也樂見看到總統「傑出露一手」！那就請總統表現給大家看，陳同佳事件，「她能有多厲害？多高手？」