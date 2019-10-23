「視司法主權如兒戲」　吳敦義痛批：蔡英文支持香港民主只為選票

▲蔡政府原先反對陳同佳來台投案，突然在22晚間同意，遭批為了選舉考量決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。對此，國民黨主席吳敦義23日在中常會上發出聲明三大聲明痛批，蔡英文作為元首，視中華民國的司法主權如兒戲，可見蔡英文支持香港所謂「反送中」運動，支持香港人的自由民主，都只是政治選票考量，說說而已。

吳敦義表示，蔡政府在提出這種種讓人民質疑的說法之後，卻又突然大轉彎，說已經發函給香港，要派人過去押解陳同佳來台，時隔不到24小時，政府立場卻有如此大的改變，真是匪夷所思也，蔡英文政府應該對外說明決策流程與思維邏輯，更有必要對輕視我國的司法管轄權、忽視台灣與香港社會的公平正義，向台灣與香港的民眾道歉。

吳敦義指出，台灣是一個重視公平正義的地方，中華民國是一個有司法主權的國家。為了政治考量而不辦殺人嫌犯，蔡英文政府嚴重失格；自知民怨不已才演出髮夾彎大戲，蔡英文政府無能至極，我們要下架這樣失格又無能的政府，才能真正捍衛國家主權，真正追求公平正義。

吳敦義3大聲明：

1.中華民國的主權不容退讓



司法管轄權，是國家主權的重要組成部分，而刑法上規定的「屬地主義」，更是國家主權繫屬於領土之上的根本道理。由於犯案地點是在台灣，殺人案的相關辦案跡證也都在台灣，我們是最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義。然而，蔡英文政府卻讓移民署註記陳同佳禁止來台，國安局長邱國正更曾經公開指出，因為陳同佳來台的時機不對，政府不得不作政治上的考量。試問：民進黨能不能對國人同胞公開透明的解釋清楚，所謂的時機不對、所謂的中共或港府背後的政治考量，到底是什麼？如果因為外部因素，就讓台灣連區區殺人嫌犯都管不著，這不才真正是自己矮化了國家自己的主權嗎？蔡政府後來才迷途知返、改邪歸正，要派人去接他來台灣，但這也證明，蔡英文女士作為中華民國的元首，視中華民國的司法主權如兒戲，視台灣與香港社會的公平正義如敝屣。公平正義是民主社會的基石，沒有公平正義就不可能有真正自由民主的生活方式，可見蔡英文支持香港所謂「反送中」運動，支持香港人的自由民主，都只是政治考量，說說而已！

2.無辜受害者的公平正義必須追求



無論嫌犯與受害者是哪一國人、有什麼政治色彩，但他首先是一個「人」。對人的關懷是沒有邊界的，對公平正義的追求也不分區域或種族。蔡英文政府對陳同佳返台投案，製造各種政治上的考量與障礙，這就是戴上了政治的有色眼鏡，真正以政治侵犯司法！以政治考量罔顧公平正義的，恰恰是作賊喊捉賊的蔡英文政府。各位曉得，這起案件的受害人潘曉穎，她的父親曾經苦苦來到台灣尋親，在面對喪女之痛後，也苦苦希望地檢署讓香港政府遣送嫌犯來台灣接受制裁，我們士林地檢署也在107年12月發布了時效長達37年6個月的通緝令。世界上哪有一個對嫌犯發布了通緝令，卻不允許嫌犯歸案的國家？蔡英文政府卻就是想這樣作。現在嫌犯陳同佳想要回台灣接受制裁，我們不應該以政治的理由拒絕，無辜受害者的公道，應是始終縈繞在我們心頭的優先目標！

3.對於蔡英文政府先拒絕嫌犯入境，之後卻說要派員到香港接人的這場政治髮夾彎，蔡英文總統應該公開提出說明，以回應人民的質疑。



國民黨一向主張應執行我方的司法管轄權，積極協助嫌犯陳同佳來台自首，這才是捍衛中華民國主權，同時為被害者求公道的恰當表現，立場一貫；反而，內政部長徐國勇卻說，「屬人主義優先，香港政府為什麼不審判」，這是對香港法律不了解的大外行說法；行政院長蘇貞昌更說，陳同佳要來台灣是個陷阱，「我們不會上當」，香港政府之前不辦，現在要送來台灣，「非常詭異」，說過這種話的政府現在卻派人去接，不是更詭異嗎？蔡英文女士還說，「香港政府拒絕行使管轄權，讓受害香港公民無法伸張正義，對香港長久來說是不好的，各國政府也都會感到非常頭痛。」中華民國政府不願意積極行使管轄權，口口聲聲維護主權的總統卻自喪國格，自貶主權，我才感覺很頭痛。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者宋良義攝）