同性友人想「壞壞」…他暴怒狂毆致死　還在遺體旁與女友嘿咻

▲簡男打死求歡同性友人，還在遺體旁與女友嘿咻，出面自首，台中地院依傷害致死罪將他判刑9年，可上訴。（圖／翻攝pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市民簡男2017年底與女友及恩人蕭男一起喝酒，酒後，有同性戀傾向的蕭男以手指挑逗簡的手臂，還拉開簡的牛仔褲拉鍊撫摸簡的生殖器，簡見制止無用，竟徒手毆打並持燈管、金屬製桌腳將蕭打至倒地斷氣，還在蕭的遺體旁與陳姓女友發生性關係。簡與女友起床後發現蕭已死亡，由女友向警報案，簡向警方自首，台中地院23日依傷害致死罪將他判刑9年，可上訴二審。

判決書指出，簡（30歲）與蕭是舊識，經蕭於2017年8月1日介紹從事房屋仲介工作，蕭還承租位於台中市北屯區橋孝路的房屋，無償供簡居住。2017年12月22日晚間，簡邀蕭至橋孝街賃屋處飲酒，並於23日凌晨，外出買酒及冰塊，共同飲用2瓶格蘭利威士忌。

不料，有同性戀傾向的蕭男，見簡酒後昏昏欲睡，先是用手指摳簡男手臂挑逗，再拉開他褲子拉鍊，撫摸他的性器官，簡男撥開蕭男的手說「我不喜歡」，蕭男仍不住手，甚至發出淫蕩聲音，惹惱了簡男，持身旁的鈍器，從清晨3時許至6時許，多次痛打簡男。

同日清晨8時，蕭男想離開房間，卻被簡男及陳姓女友叫回來，簡男再持燈管、金屬製桌腳毆打蕭男，致蕭全身傷痕累累，造成他胸部遭鈍擊、肋骨多處骨折等傷害，致傷重死亡。簡男同日下午起床後，發覺倒臥於床下的蕭男有異狀，由陳姓女友報警尋求救護，簡向警方自首。

合議庭審酌簡男與蕭男為多年友人，蕭對簡不薄，可說是恩人，因蕭的超越友誼令簡難以忍受的舉動，竟暴力毆打蕭，致被害人胸部遭鈍擊、肋骨多處骨折、四肢挫傷，致被害人傷重死亡。

法官查出，被害人蕭男倒臥於床邊後，簡男還與陳姓女友發生性行為 ，難認簡在傷害被害人後，有何悔悟之心，且簡犯後未與被害人家屬達成和解，法官予以判刑。

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