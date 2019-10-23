台人個資遭「香港解密」鎖定　台灣基進籲政府反制

▲台灣基進召開「港警洩個資，台灣要反制」記者會。（圖／台灣基進提供）



記者林銘翰／台北報導

「香港解密」上週公布上百名香港「暴徒」名單，公布反送中抗爭者個人資料，包括護照號碼、電話、住址等，引發爭議，其中包括台灣基進黨主席陳奕齊在內八名台灣人也遭鎖定。台灣基進23日於立法院召開記者會，發言人顏銘緯表示，「香港解密」事件顯示港府已經嚴重侵害人權，台灣政府應提出台灣版《香港人權與民主法案》來反制。

台灣基進23日於立法院群賢樓前召開「港警洩個資，台灣要反制」記者會，出席者包括顏銘緯、獨眼新聞創辦人Nancy、時代力量台北市議員林亮君、社民黨台北市議員苗博雅及香港浸大學生會外務副會長梁兆玉。

▲台灣基進發言人顏銘緯。（圖／台灣基進提供）



顏銘緯指出，「香港解密」網站背後明顯有港府介入的痕跡。他表示，這次「香港解密」事件與一般的「駭客」不同，「香港解密」網站中，竟出現許多應只有警察或海關才能接觸到的個人資料，顯示香港海關與警察內神通外鬼，將抗爭者資料洩漏給外界，並讓網軍對抗爭者進行騷擾甚至威脅。

顏銘緯表示，「香港解密」能蒐集到台人個資，表示台灣內部有中國大陸的眼線，且陳奕齊在過去就曾因喊出「清除中國白蟻」的政治口號，被情報人員私下告知「有人要加害於他」。今日又遭「香港解密」起底個資，收到死亡與暴力威脅，可見中國大陸的眼線從來沒有消失過。

顏銘緯強調，台灣政府應當主動反制侵害人權的港府，尤其可以借鏡美國「香港人權與民主法案」的做法。上週美國眾議院通過了「香港人權與民主法案」，美國總統川普將公布危害香港人權的名單，並凍結這些人士在美國的財產與居留權。因此顏銘緯呼籲，台灣政府應該效仿美國，對港府進行實際的反制措施。

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