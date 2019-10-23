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國安局長邱國正：陳同佳「被自首」　其中必有詐

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透社）

記者黃巈禾／綜合報導

針對「箱屍案」兇嫌陳同佳來台自首或投案引發政壇爭議，國安局長邱國正23日在立法院接受質詢時表示，香港政府現在把陳同佳「弄回來」，根本是「被自首」。面對國民黨立委吳志揚反問「其中必有詐？」邱國正也坦言，「對，在這個節骨眼我們不得不這樣考量」。

立法院司法法制委員會上午審議「陸海空軍軍官士官任職條例第九條之一、第十二條及第十七條條文修正草案」等案，邱國正出席備詢。

吳志揚質詢時提問我方處理陳同佳案的政治考量為何，我國應有司法管轄權，香港與我國政府都沒考慮人權？邱國正回答時表示，之所以有政治考量，是因為香港反送中的氣氛好不容易和緩。

邱國正表示，陳同佳案在這節骨眼突然冒出來，且此案去年2月就發生，至今一段時間，我方曾兩度向港府要求把此案人證、事證與物證交給台灣，港府不配合，反而以偷竊名義判刑29個月，現在讓陳同佳出獄，這根本是「被自首」。

吳志揚接著也繼續反問邱國政是否覺得「其中必有詐」，邱國正本人也坦言，「對，在這個節骨眼我們不得不這樣考量」。

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