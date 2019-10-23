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齊柏林遺願《礦業法》遲不修　環團：要怎麼相信蔡政府

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▲▼環團舉行礦業法修好，台灣才會好記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團到行政院門口舉行「礦業法修好，台灣才會好」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（23日）到行政院門口怒指，礦業法修法在立法院中經11次經濟委員會審查、4次黨團協商，距離修法只差臨門一腳，至今沒安排院長協商，行政院也沒啟動跡象，其中循環經濟是蔡政府重要政見，也不知進度在哪？要怎麼相信蔡政府的口號真能實現，下一屆任期能做得更好？

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，在礦業法修法卡住的這幾個月中，經濟部礦務局還是持續在受理新採礦申請，包含上個月在環保署進行環評審查的宜蘭永侒採礦案，及數個保安林內的採礦申請案，這些老舊礦業權者，持續有新開發動作，卻只能用民國19年的老舊礦業法規範其開發行為，不僅違憲，更不符合《原注民族基本法》。

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▲地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭代表民間團體要求行政院年底前完成礦業修法，一周內給明確答案。。（圖／地球公民基金會提供）

▲黃靖庭要求行政院年底前完成礦業修法，一週內給明確答案。（圖／地球公民基金會提供）

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤不滿說，如果現在行政院與立法院對於《礦業法》修法再無任何作為，那就代表整個行政院對人權政策及總統蔡英文對台灣原住民族道歉都只是空頭支票，因該法應馬上修法以符合原住民族人權標準，沒有推遲的理由。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，現行《礦業法》十分偏向業者，且資訊公開與公民參與機制不足，許多礦場從未經過環評（146個現役礦場，有117個從未環評）、欠缺經濟效益評估、未提供礦場關閉計畫等。過去民進黨承諾落實「礦業改革」，待協商《礦業法》草案，有許多條文回應多年來民間訴求且具備實質礦業改革內涵，距離大選只剩80天，希望在選前，盡速兌現承諾。

▲▼環團舉行礦業法修好，台灣才會好記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲蔡雅瀅表示，距離大選只剩80天，希望政府在選前兌現修好承諾。（圖／地球公民基金會提供）

環境法律人協會專員徐孟平提到，去年4月修正的《環評法》子法，「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」及106年《環評法》第1次公告修法草案都有寫到「礦權展限須環評」規定，但環評認定標準規定卻被環保署推託要等經濟部先修礦業法才能實施，而署長張子敬就任後，環評修法也突然喊停，質疑現在礦業法修法進度是不是要像環評法一樣「被」消失？

環境權保障基金會執行長凃又文說，循環經濟是蔡政府重要政見，也是水泥礦業政策環評重要原則，水泥業礦業政策環評還躺在行政院，不知進度在哪？要大家怎麼相信蔡政府的口號真能實現，下一屆任期能做得更好？

環團強調，地球公民2013年推動「礦業改革」，2017年3月發起連署，更在齊柏林導演的意外中讓礦業改革被更加重視，至今連署已達26萬人，更有上百個民間團體一起響應，但礦業改革遲遲未向前，必須對握有最大權力的行政機關行政院提出，是否今年底前兌現民進黨對於「礦業改革」的政治承諾，允諾完成礦業修法？希望一週內，給全民明確答案。

▲環境法律人協會專員徐孟平表示老舊礦業法凌駕環評法，請行政院正視礦業法修法的急迫性，不要消費人民的期望。。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團呼籲行政院正視礦業法修法的急迫性，不要消費人民的期望。（圖／地球公民基金會提供）

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