沒錢還債遭聲請強制執行查扣機車　女怒撕封條辯：以為是假的

▲桃園市江姓女子積欠寇姓男子債務無力償還，遭聲請強制執行查封機車，江女竟撕毀封條涉嫌妨害公務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓女子因無力償還遭積欠寇姓男子債務，遭寇男向地院聲請強制執行，今年9月間地院民事執行處人員前往江女位於中壢區住家查扣其機車，貼上封條正欲搬上貨車時，江女逕將機車封條撕毀，寇男報警處理，檢方23日偵結依汙損封印、查封標示或違背其效力罪嫌提起公訴。

檢警調查，30歲的江姓女子積欠寇姓男子債務無法清還，經寇男多次催討無效，乃向桃園地院聲請對江女所有財產強制執行，今年9月6日下午2時30分，地院民事執行處人員前往江女位於中壢區住家，執行查封江女名下機車，江女突然出現，見寇男正將機車搬上貨車時，不顧寇男勸阻，強行將機車上封條撕毀，寇男報警處理。

▲桃園市江姓女子撕毀遭查扣之機車封條涉嫌妨害公務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江女偵訊時否認有撕毀地院封條之事實，辯稱以為封條是假的才會撕毀；寇男則指證，當時曾向江女說，這是法院查封封條，機車已遭法院查封無法歸還，但江女不聽勸告仍然伸手撕毀封條；檢方認為江女辯詞係臨訟卸責之詞，在地院執行命令、撕毀封條照片與員警報告書等資料佐證下，檢方偵結將江女依汙損封印、查封標示或違背其效力罪嫌提起公訴。

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