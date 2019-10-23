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睡前iPhone 6S放床頭充電...他3hrs後驚見「融化炸開」！床墊枕頭一片焦黑

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記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗一名劉姓男子17日清晨起床拿起手機時，驚覺凌晨放在木製茶几上充電的IPhone 6S竟正在發燙，他隨手將手機放到床上，孰料，手機竟當場融化炸開，就連枕頭、床墊都遭殃，留下一片焦黑。目前已向APPLE公司反映相關問題，靜待調查釐清。

▲▼蘋果手機融化炸開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲他睡醒察覺手機發燙，才剛放到床上不久機體便「融化炸開」。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

劉姓男子表示，手機使用了將近2年，期間曾到通訊行換過電池，沒想到換電池後使用不到1年，竟發生這樣的事情。他說，「或許通訊行也有NG品」，目前靜待APPLE公司調查清楚。

▲▼蘋果手機融化炸開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

回顧事發經過，他17日凌晨2時左右使用原廠充電線替手機充電，才隔3個多鐘頭，他翻身拿起手機時，卻感到溫度相當高，隨即將手機放到床墊及枕頭之間，沒想到手機竟當場融化解體，他的枕頭及床墊當場慘遭波及。

針對這起事件，3C達人涂國松則表示，一般鋰電池最怕碰上過充的情況，容易發燙，且若裡頭含水分又沒有排出去的話，容易導致膨脹，嚴重後果就是自燃。

「換電池最怕換到二級廠的電池！」他稱，若過充的話容易過熱，使用效率也會比較差。他呼籲民眾，手機充電時，盡量遠離床邊、枕頭邊等較多易燃物的地方，才能遠離危險。

▲▼蘋果手機融化炸開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲枕頭、床墊上留下一片焦黑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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