向「城市英雄」致敬！　盧秀燕表揚績優清潔隊員

▲盧秀燕出席表揚績優清潔隊員活動，誇讚他們是城市英雄。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

再2天就是一年一度的清潔隊節，台中市政府環保局23日在太平區舉辦慶祝活動，市長盧秀燕也親自到場，向這些「城市英雄」致敬。她也公布利多表示，市府已爭取4千多萬補助經費，要讓老舊清潔隊隊部煥然一新。

台中市環保局為慶祝25日的清潔隊節，23日上午在太平區體育場熱鬧舉行慶祝活動，現場有近4千位清潔隊員參與。在進場時，各區清潔隊更用盡巧思，以創意舞蹈等展現活力。市長盧秀燕也一一頒獎表揚上百位績優清潔隊員並握手合影留念，感謝他們辛勞付出。

▲▼環保局提早舉辦清潔隊節慶祝活動，並表揚績優清潔隊員。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕以「城市英雄大家好！」做為開場，她表示，今天全市隊員齊聚一堂，市府代替市民向大家表達最誠摯的感謝。台中人口不斷增加，每位隊員工作負擔也越加繁重，市府重視清潔隊員權益，將持續編列經費，提供更優的工作環境與條件。

環保局長吳志超表示，各區清潔隊部辦公室多是老舊簡易空間，今年市府向中央成功爭取4620萬8800元補助，將用於添購工作制服、洗衣機、改善老舊廁所等，讓清潔隊辦公環境再提升。

今日獲頒績優清潔隊員共196位，其中年資20年的東南區隊員蔡如芳，長期耐心地向資源回收個體戶宣導，做好回收雜物、不亂堆置路邊等觀念，積極維護巷弄整潔及民眾出入安全。另外，擔任垃圾車駕駛28年的沙鹿區隊員陳欣隆，徹底落實清潔車安全檢查工作，執勤時也常對老弱婦孺主動協助關懷；烏日區隊員吳秉豐擔任掃街車駕駛，穿梭在各大馬路，車速控制時速15公里以下，展現高抗壓性及耐心，對工作使命必達。

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