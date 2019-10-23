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陳同佳來台受審關鍵曝！3年前有先例...解密「荃灣封屍案」3嫌赴港模式

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21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書） 

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害，台港警方評估將循空橋模式化解爭議。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者張君豪／台北報導

陳同佳涉殺害女友命案願來台受審，22日台灣政府透過陸委會大動作反擊，表示將派台灣檢警赴港逮人，強調陳男遭通緝，陳同佳只有逮捕沒有「自首」這件事，承辦機關士林地檢署與刑事局連夜共組專案小組派員赴港，希望藉由台港過去引渡重犯的「空橋模式」再度創造雙贏，讓這起引發台港政治風暴的港男殺人案來台受審風波能儘速落幕。

▲港女潘曉穎疑似在飯店內遭男友殺害，被裝到行李箱棄屍。（圖／監視器畫面翻攝）

▲港女潘曉穎疑似在飯店內遭男友殺害，被裝到行李箱棄屍。（圖／監視器畫面翻攝）

根據刑事局高層內部推演，陳同佳犯案潛逃後已遭台灣通緝，陳嫌入台簽證遭註銷多時，且因涉殺人案遭台灣司法機關通緝，陳嫌申請來台包含親赴港台辦事處加簽、網路申請電子簽證受理端都會跳出殺人通緝警訊；去年起香港警務處拒絕台方三次發出的司法互助請求引渡要求，陳同佳若自行買機票來台、簽證遭拒的狀態下「根本過不了出境查驗這關，連飛機都上不了」。

但在陸委會、內政部、法務部連日緊急協商對策下，刑事局與檢察官緊急緝凶任務編組已抵達香港，希望能透過非官方管道由港警提供陳嫌搭機航班、艙單資訊，台灣政府此舉在避免政治操作，讓陳嫌在未申請簽證、加上港機場人員查驗「疏失」下，讓陳同佳「自由行」搭上台灣班機。如果狀況演變到此，不但突破台灣邊境查驗大門，更重創台灣司法威信。

由於台灣總統大選在即，港府發出陳同佳將來台自首訊息果然讓台灣政府第一時間因上述原因陣腳大亂。但刑事局指出、撇除政治因素外，陳同佳在台殺人案根本不存在「自首」問題；根據台灣刑事訴訟法相關規定，案件發生後檢警知悉偵辦前、犯嫌主動到案才能叫做自首，陳同佳畏罪逃回香港目前已是通緝身分，只有逮捕、落網歸案，從來不存在自首問題。

台檢警4人小組抵港後，首先必須建立管道掌握陳嫌搭機資訊，並由台灣警官在機場出境管制區戒備待命，刑事局指出，台司法人員在香港地區並無境外執法權，唯一現實的方法就是利用機場出境閘門外的境外通道到空橋、班機航空器這一部分才有台灣警方執法逮捕通緝犯的空間。

▲▼ 香港水泥箱屍命案曾姓主嫌(中)。（圖／資料照） 。

刑事局指出，2016年3月4日香港荃灣某工業大樓發生水泥封屍命案，3名兇嫌逃往台灣（上圖中，資料照），香港警務處以非官方管道向台灣刑事局尋求協助，台警發現3嫌11日入境台灣，由移民署以「危害我國公共安全之虞」撤銷3人簽證將他們遞解出境。

由於港警不能來台執法，當台警遞解3人出境時，特地購買香港航空局管轄班機，將3嫌辦妥出境手續押到出境閘門時、在飛機空橋「巧遇」香港警務處重案組的該案承辦警官，該香港班機上還「恰巧」有20名來台港警剛好要搭該班機返港，香港警務處知道台灣刑事局幫了大忙破案揪出兇嫌，但雙邊執法只能依賴機場境外的空橋和視同主權所屬的班機。

23日清晨傳出香港聖公會教省秘書長管浩鳴幫甫出獄的陳同佳訂購長榮航空飛往台灣的機位、刑事局人員透露，未來如果陳同佳搭上台灣所屬航空公司的班機，則登機視同進入台灣領土，台警則可隨行登機執法，這是台港「殺人犯自首」之爭唯一合理的解套方案。

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