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對政治人物無比失望！港媒：需要「重建家園」的「真特首」

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

《香港01》23日發表「致真．特首公開信」，文中提到，反修例（反送中）風暴下的《施政報告》來了，「但我們也對現屆政府及檯面上的政治人物無比失望了！」由社會深層次矛盾衍生並積壓的焦慮和憤怒，藉《逃犯條例》修訂爭議大爆發，「我們實在需要一位能夠帶領大眾『拯救香港，重建家園』的真．特首！」

公開信指出，一切都像還沒有睡醒的樣子，「藉《逃犯條例》修訂爭議大爆發，歇斯底里地咆哮逾四個月，彷彿在叫陣整個特區政府及一眾從政精英的無能」，「令我們不得不反思『港人治港』——我們對『港人治港』的理解，是否只停留在『香港人管治香港』，而沒有昇華至『香港人能治理好香港』的層面？」

▲▼香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

▲香港20日爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

公開信質疑，回歸22年以來，「我們的管治團隊，真的有『當家作主』的自覺嗎？有為港人謀福的願景嗎？有藉實踐『港人治港』推動國家治理現代化的宏志嗎？」

文內還強調，「拯救香港，重建家園」的「重」字意即「重頭認識」、「重新建構」、「浴火重生」——首先，必須重頭認識社會的深層次矛盾，釐清「經濟民生矛盾」與「陸港政治矛盾」之間誰因誰果的關係，勿被「民主至上」的「政治正確」牽着鼻子走。

此外，必須重新反省「香港特色資本主義」下的「放任經濟」及「積極不干預」迷思，敢於重新建構公共財政的收入及分配結構，大膽打破嚴重扭曲的既得利益格局，積極透過「財富再分配」令人人共享香港的繁榮；最後，亦即最重要的一點，必須有奮不顧身的承擔、一往無前的勇氣、破釜沉舟的決心，才能令香港涅槃，浴火重生。

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