影／韓國瑜談茶葉外銷：凡是用筷子吃飯的地方都可大力推廣

記者洪正達、徐愷昕／嘉義報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜23日赴嘉義展開傾聽之旅，上午現身大阿里山地區參加座談，談及農產品時韓認為政府有責任帶領農產品外銷，而針對台灣茶葉推廣他提出，「凡是用筷子吃飯的地方都應該是茶葉可推銷的地方」，表示未來可以多針對日本、韓國、新加坡等東南亞國家進行大力推廣茶葉。

▲韓國瑜出席嘉義漁業困境面談。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜23日來到嘉義中埔鄉與在地農友座談，過程中農友們紛紛針對產品外銷提出問題，韓國瑜回應時表示，「有關茶葉外銷我有初步構思，凡是用筷子吃飯的地方都應該是茶葉可推銷的地方，像是日本、韓國、泰國、越南、新加坡、香港、澳門等都很適合。」

▲國民黨總統參選人韓國瑜23日到嘉義拜訪在地農友。（圖／記者賴君欣攝）

此話一出，大家不免擔心那歐美國家就不用推廣嗎？對此，韓國瑜媒體聯訪時回應，「畢竟歐美人主要還是以咖啡為主，所以我們的重點是要對用筷子文化的國家加大力度，這些國家相較歐美對茶葉依賴度更高，但倘若歐美喜歡台灣茶我們當然也歡迎」，他認為，推銷茶葉到筷子文化國家或慣用刀叉的歐美地區，兩者完全不衝突。

最後，韓國瑜離開前還不忘對台灣茶葉信心喊話，「每個國家、地區都有他的茶葉，但我們台灣茶有自己的獨特性跟優越性」，表示未來一旦自己有機會上任，一定會幫助在地茶農外銷台灣茶。

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