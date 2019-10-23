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全台外送員逾4萬人　勞動部：目前工作契約有3-4種態樣

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▲▼ 勞動部職業安全署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部職業安全署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（23）日召開福利及衛生環境委員會，邀請勞動部、交通部、衛服部等部會進行「食品平台外送員權益保障」專案報告，勞動部職安署署長鄒子廉今（23）日表示，目前勞檢外送平台業者的情況，目前透過資料掌握全台約有4萬5000名外送員，且目前有關勞動契約關係有3-4種態樣。

國民黨立委王育敏在會中，質詢外送平台業者中有幾家是屬於僱傭關係？鄒子廉回應，目前檢查11家中有2家已歇業，剩餘的9家還在檢查中，由於細節還在確認，希望能檢查的更明確、盼能給予多一點時間。

請繼續往下閱讀...

鄒子廉也提到，勞動部目前已經針對9家業者進行勞檢，把每一家業者都當成一個個案來討論，將會針對契約書、是否提供勞工名卡、出勤紀錄等來做比對，初估9家外送業者共計約有4萬5000名外送員。他也說，目前僅針對專門外送的業者清查，因為像速食店的外送員都已經確定是僱傭關係，因此這並不列入這次的勞檢對象。

另外，鄒子廉提到，檢查的9家公司中，部分契約關係樣態有的是透過其他平台外送員來協助外送的，因此希望全部查清楚後，再來對外說明，目前已掌握有3、4種契約關係樣態。

最後，鄒子廉強調，勞動部會透過會談，請業者提供資料，了解公司是否有其他樣態，也會用抽樣方式檢查，從每個公司的每個樣態去認定，若業者不提供資料而規避檢查，職安法也有規定可開罰。

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