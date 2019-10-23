百貨周年慶戰火延燒　遠東SOGO全台7店業績上看108億元

▲百貨周年慶戰火持續延燒，遠東集團旗下SOGO百貨預估，今年全台七店業績上看108億元。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

百貨周年慶戰火持續延燒，遠東集團旗下SOGO百貨今（23）日表示，台北店三館周年慶將於下月7日開跑，除SOGO NEW APP改版上線，並首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY，預估全台七店業績上看108億元。

全台百貨公司周年慶全面開打。新光三越六店周年慶請來「三神」坐陣，包括化妝品「女神」、流行趨勢商品「潮神」及家用家電「戰神」，微風信義、松高及南山三館周年慶也在上周開檔，主打貴公子經濟也引發搶購熱潮，讓今年百貨周年慶大戰更形激烈。

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邁入32周年的遠東SOGO百貨今天舉行周年慶記者會，為提升數位科技服務，SOGO NEW APP 全新改版上線，新增智能停車折抵、餐廳訂位、智能客服、滿額優惠等功能，首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY，提供消費者更多元的支付方式。

遠東SOGO百貨主管表示，民眾在周年慶期間，下載註冊SOGO NEW APP，就能獲得1200元的電子禮券，單筆累點消費滿千，萬元禮券週週抽。此外，週年慶期間使用HAPPYGO PAY消費，還可享好康加碼，單筆滿千，天天HAPPY GO點數6倍送，單筆消費滿6,000元，加送1400點，還可再享銀行滿額贈。

SOGO台北店是美妝迷、香民最愛的尋寶聖地，今年三館火力全開，推出超過300萬組美妝特惠組合，力壓免稅店價格，忠孝館的全國獨家優惠組較去年增加一成，千元以下優惠組數更較往年倍增，挹注業績表現可期。

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