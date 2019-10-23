宜蘭翁誤切「海神火箭彈」爆炸慘死　家屬批：政府不聞不問

▲宜蘭翁切「鐵管」慘死，老翁兒子（上圖左3）痛批政府不聞不問，並要政府給他們一個交代。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓老翁20日4時許，在頭城住家倉庫切割檢來的長形鐵管物，引發爆炸慘死，21日經辦案人員彈體比對，認為是F-16等戰機2.75吋「海神火箭彈」肇事。23日老翁兒子悲傷痛批政府不聞不問，且不管是部隊、中科院等，都是國家管理的，如今他父親已經不在了，希望不要再有第2位受害者。而且不管是該補償、該追究過失，政府都應該給家屬一個交代。

20日下午約4時10分，頭城鎮濱海路三段一處倉庫不明爆炸，71歲的吳姓老翁頭部破裂，「碎肉四散、腦漿四溢」，不幸慘死。死者是退休漁民，平常會做資源回收。老翁20日上午撿拾一個疑似是漁民在外海打撈回來，長約1.5公尺、直徑20公分的鐵製長管物，老翁當天下午疑用電動切割器切割時，這個鐵製管狀物時突然傳出巨大爆炸聲響，老翁當場爆頭喪命。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華，23日中午陪同死者兒子及長孫女舉行記者會，呂國華批政府及軍方，至今對家屬不聞不問，似乎只想當成一般意外事件處理了事，他要求政府立即負起應有的責任，給家屬應有的交代，同時避免類似悲劇再度發生。

老翁兒子悲傷痛批政府不聞不問，他說，不管是部隊、中科院等，都是國家管理的，如今他父親已經不在了，希望不要再有第2位受害者。而且不管是該補償、該追究過失的，政府都應該給他們家屬一個交代。

▲▼宜蘭吳翁切「鐵管」慘死，20日軍方鑑識肇事的2.75吋火箭彈殘體。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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