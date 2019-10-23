LINE啟動最新實驗項目　官方預告將推「聊天室分類功能」

▲LINE台灣服務企劃部負責人林慶達。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今（23）日舉辦「LINE CONVERGE 2019 秋季記者會」，首度公開LINE台灣用戶行為觀察，不僅LINE在台月活躍用戶達2100萬，而且每日發送訊息總數超過10億，並預告一個實驗項目，計畫推出聊天列表的分類功能，讓用戶在聊天列表中根據自己的需求將聊天室分類。

LINE台灣服務企劃部負責人林慶達表示，從使用數據看來，24歲以下喜歡用文字訊息，45歲以上則是圖片和影音居多，而台灣用戶的影片傳送量高居世界之冠，佔全球影片訊息量的5成以上，除了反映出台灣用戶特別的使用行為，也顯見台灣的網路環境成熟且普及。

林慶達表示，至於貼圖在台灣廣泛受到各年齡層用戶的喜愛，年輕的族群在晚間較活躍，年紀越長的用戶則在上午較活躍，尤其45歲以上的用戶，在上午時段的圖片傳送量有明顯的高峰，這項數據驗證台灣獨有的長輩圖文化。

同時，林慶達分享，LINE今年6月底推出的Smart Channel個人化推播，根據大數據輔以演算法推估用戶喜好，讓每一位用戶都能接收到不一樣的個人化資訊，目前有6成的用戶肯定推播內容符合喜好，隨著用戶的使用累積大量的學習數據，個人化推播的精準度將不斷提升。

最後林慶達在會中正式宣布「分享介面優化」今日上線，只是安卓先行啟用簡化的分享步驟，並預告一個最新的實驗項目，就是LINE發現台灣用戶設定釘選聊天室的比例為全球最高，因此LINE 計畫推出聊天列表的分類功能，讓用戶在聊天列表中根據自己的需求將聊天室分類。