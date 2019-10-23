陳同佳案「林鄭脫逃、港府卸責」　民進黨團批：國民黨卻拚命喊燒

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

陸委會22日下午致函香港政府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證，香港特區政府卻在23日凌晨稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。對此，民進黨立法院黨團23日上午召開記者會，除了重申陳同佳一旦進到台灣投案就立刻逮補展開司法偵查，更批評「港府推卸責任，國民黨卻拚命喊燒」。

民進黨團23日上午召開「林鄭脫逃，港府卸責，國民黨喊燒？」記者會，黨團書記長李俊俋表示，香港人殺香港人關在香港監獄，依照司法管轄權的屬人主義本來就是香港政府要處理，若香港不辦沒關係台灣來辦，但港府卻以會干涉到司法管轄權為由拒絕我方至香港押人，結論就是香港特首林鄭月娥脫逃，台灣有政黨卻拚命負荷港府、指責蔡英文政府。

▲民進黨團召開「林鄭脫逃，港府卸責，國民黨喊燒？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



立委王定宇表示，法辦兇手、為受害者伸張正義才是重點，政治操作與考量都不能影響重點，人要逮捕、投案都一定要跟著雙方擁有的證據走，目前台灣所掌握的是兇案發生一個月後找到的遺體跟跡證，港府掌握的則事犯案者的自白、口供及在香港的籌劃證據。王定宇說，台灣三番兩次表明願意把跡證與香港進行司法互助，但卻遭到港府一再拒絕，莫非香港政府認為為少女伸張正義不重要，政治比較重要。

王定宇指出，陳同佳出獄後採取自由行搭機來台，讓一個通緝犯、殺人棄嫌坐上飛機，無人能擔保同機乘客的安全，「請問馬英九你要不要跟他同機」？一個通緝犯應該要有人在旁戒護保障公共安全，所有從香港飛往台灣的班機，機上乘客的父母才應該哽咽到底孩子搭的是哪一班，因此絕對不可以採取這個不負責任、放縱的方式。

立委陳亭妃則說，這個案子關乎生命，現在要做的是如何站在司法互助的角度，台灣與香港共同打擊犯罪完成調查，甚至將該繩之以法的的人繩之以法，還給被害人該有的公道。

立委周春米指出，依據中華民國刑法總則第三、四條，犯罪地在中華民國領域，中華民國政府就有依法審判的權利，此案是香港人在台灣殺害香港人，台灣就有依法審判的權限。她呼籲港府懸崖樂馬，不要再進行政治操作，縱使再做政治操作，台灣還是有權做審判。

李俊俋強調，處理司法案件本來就沒有藍綠之別，也沒有政治算計，台灣跟香港過去就有合作例子，質疑港府為何這次卻置之不理？同時，前總統馬英九前一天更哭了一場稱自己是兩個女兒的爸爸，希望台灣政府允許陳同佳來台自首，但我方一開始就表明陳同佳一進來就會立刻逮補展開司法調查，所以說「林鄭脫逃、港府卸責、國民黨一直喊燒」才是真正的問題所在。

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