明年3月撤換林鄭月娥？香港特首辦回應：不評論揣測

▲林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對《金融時報》（Financial Times）報導，大陸中央將在明年3月時撤換香港特首林鄭月娥的說法，特首辦公室23日回覆指出，「不評論揣測」。香港創新及科技局長楊偉雄也表示，相關訊息目前只是傳言，不作評論，自己則會繼續服務。

《香港01》報導，就此事件向特首辦查詢，特首辦回覆不評論揣測。楊偉雄23日出席節目時被問及相關報導，他表示，如今換特首仍然只是傳言，不作評論，自己作為香港政府的官員，會繼續服務。

此外，香港商務及經濟發展局局長邱騰華，就旅遊業紓困措施見記者時，被問及有關撤換特首的報導，邱騰華表示不會作揣測評論。

▲ 林鄭月娥社區對話 。（圖／路透）

《金融時報》（Financial Times）在22日的報導中，引述消息人士指出，由於反送中示威運動遲遲無解，中國正在計畫換掉香港特區行政長官林鄭月娥。報導指出，若是習近平真的下此決定的話，林鄭將會於明年3月下台，由臨時特首代理其職務到2022年任期滿為止。

這已經不是第一次林鄭月娥傳出離職，根據《路透社》在上個月報導，在一段秘密錄音檔中，林鄭表示，「作為行政首長，在香港造成如此巨大的換亂是不可原諒的，若是有選擇的話，我第一件會做的事情就是辭職，並且深深致歉」。

►金融時報：中國考慮「撤換林鄭月娥」 明年3月前派任臨時特首

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！