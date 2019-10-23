港女箱屍案引渡陳同佳　法務部再籲港方履行承諾提供協助

記者吳銘峯／台北報導

2018年2月爆發的「港女箱屍」兇手陳同佳在香港已經獲釋，他公開表示願意到台灣服刑，但卻引起近日來的台港司法管轄爭議。法務部在23號中午再度發出聲明，強調「臺灣堅守司法主權，尊重雙方管轄權，立場始終如一，籲請港府履行承諾提供協助，以伸張被害港女及其家屬人權」。

陳同佳涉嫌在台殺害女友潘曉穎，引發香港政府修訂《逃犯條例》，並引起後續一連串示威風波，至今仍未平息。他日前致函香港行政長官林鄭月娥，表達赴台服刑意願，但卻一度遭拒絕入境台灣；後又轉為要求港府同意台灣派遣檢請赴港押解陳同佳，但卻遭港府回絕。

陳同佳23日上午刑滿出獄，他坦然面對媒體拍攝，並一度鞠躬致歉。陳同佳表示，自己犯下無可挽回的錯，給受害者家屬帶來巨大的傷痛，內心備受自責、煎熬，願為自己衝動犯下的錯，前往台灣自首、服刑受審，也盼受害者家屬能夠釋懷、潘曉穎安息。

而外傳陳同佳不會在23日搭機來台，因此法務部在23日中午發布聲明「臺灣堅守司法主權，尊重雙方管轄權，立場始終如一，籲請港府履行承諾提供協助，以伸張被害港女及其家屬人權」。聲明指出，因為港方無意偵辦陳男的殺人罪嫌，為免他因此逍遙法外，我方基於司法主權的地位，另行提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜，以確保人犯能順利歸案及合法取得在港證據以完備其證據能力，此並非港府所稱跨境執法，而係基於港府先前公開承諾提供合法協助之務實需求。

聲明又提到，事實上過去也有臺灣警方將潛逃臺灣的殺人犯逮補歸案，交由來臺的香港警方帶回之司法互助前例；我方對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，此次也充分展現有效追訴此一跨境殺人重罪之用心及努力，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，法務部無法理解。

聲明最後強調，法務部針對本案，基於臺灣的司法管轄權，港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，籲請港府對於履行承諾提供協助，如何合法提供我方本案在港證據，應積極面對、具體回應，與我方人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

▼陳同佳出獄，我國法務部發布聲明「籲請港府履行承諾提供協助」。（圖／翻攝AP）