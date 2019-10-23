批對陳同佳案態度反覆全為選票　新黨號召庶民25日上凱道公審蔡英文

▲新黨發言人王炳忠。（資料照）

記者楊蕓／台北報導

引發香港「反送中」運動的在台殺人港男陳同佳，23日獲釋出獄，各界關注他是否會來台投案。新黨上午召開記者會，批評蔡政府先是傳出禁止陳同佳入台，昨天又說要到香港逮人，幾天來態度數變，全是為了選舉「機關算盡、泯滅人性」，並號召庶民25日晚上走上凱道公審蔡英文。

針對陳同佳有意來台投案，引爆台灣政壇角力。陸委會發言人邱垂正22日表示，已致函要求港府同意我方檢警前往香港押解陳同佳，然而，港府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

新黨全委會委員、律師陳麗玲批評，陸委會22日近下班時間，忽然說要派檢警直接到香港逮人，如果真有此規劃，怎會幾天來態度數變，毫無前置作業，證明他們內心根本知道到港逮人不可能，因為違反香港自己的司法制度。

陳麗玲直言，蔡政府會這樣荒腔走板，就只因蔡英文不願丟掉對她選情有利的「槍」，才會變成在陳同佳個案中喪失法治觀念，更泯滅人性。

新黨發言人王炳忠也表示，這整件事沒那麼複雜，也與所謂引渡或司法互助無關，因為需要互助的情況是嫌犯潛逃不願投案，如今是陳同佳自願要來台，罪證也都在台灣，是蔡英文有太多政治操作，才會機關算盡泯滅人性，「蔡政府現在想繞過兩岸協商，把自己降格成和香港對等談台港互助，這才真的是把台灣變成與香港一樣的地位。」

王炳忠表示，新黨將在25日晚上6點，於總統府前凱達格蘭大道召開「庶民公審蔡英文」大會，號召一般民眾、庶民上台公審蔡英文，因為這樣「只有選票，沒有法治，沒有人性」的蔡英文必須被公審。

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