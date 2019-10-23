影／港保安局長：台灣現無警員在港「若有就要查入境身份！」

▲港女命案兇嫌陳同佳刑滿獲釋。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳23日上午獲釋，有消息指出，台灣檢警22日晚間已抵達香港，準備與港方協商押回陳同佳。不過，香港保安局長李家超23日上午表示，據他所知，台方目前沒有執法人員在香港，如果有，他會去查清楚，這些人以何種身份來港，「任何海外人員到港執法並不存在可能性。」

李家超上午在立法會接受媒體採訪，他指出，台灣對通緝犯自願自首設下諸多限制，顯然是政治考量，企圖將責任推卸給特區政府，「台灣一直改變立場，先對陳同佳限制入境，現在又說沒有設限制，如果這一次不能伸張公義，台灣政府要負上全部責任。」

▼香港保安局長李家超。（圖／路透社）

李家超提到，台灣曾要求特區政府在陳同佳刑滿獲釋後，違法繼續扣押，這是不負責任的言論，另外，台灣派人到香港押解陳同佳，對特區政府的司法管轄權極不尊重，完全不能接受。

李家超強調，陳同佳刑滿獲釋，就是自由人，特區政府無權採取任何強制措施，「陳同佳想選擇自行至台灣自首，希望台方可履行公義及司法責任，讓他自首，還死者及家屬一個公道。」

李家超還說，任何海外人員到香港執法不存在可能性，據他所知，台方目前並無執法人員在香港，如果有，他會去查清楚，這些人以何種身份來港。

▼陸委會致函港方，要求讓台灣檢警赴港押回陳同佳。（圖／記者蔡紹堅攝）